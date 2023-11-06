Advertisement
HOME NEWS JATENG

Polda Jateng Tak Gunakan Gas Air Mata di Stadion pada Gelaran Piala Dunia U-17

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |17:03 WIB
Polda Jateng Tak Gunakan Gas Air Mata di Stadion pada Gelaran Piala Dunia U-17
Stadion Manahan Solo (Foto : Instagram/@manahan.solo)
A
A
A

 

SEMARANG – Kepolisian Daerah (Polda) Jateng mengatakan gas air mata tidak akan digunakan di dalam stadion selama berlangsungnya event Piala Dunia U-17 2023. Event digelar 10 November – 2 Desember 2023, Stadion Manahan Solo adalah satu dari 4 stadion yang digunakan untuk bertanding.

Tiga stadion lain yang digunakan adalah; Jakarta Internasional Stadium (Jakarta, DKI Jakarta), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya, Jatim) dan Stadion Si Jalak Harupat (Bandung, Jabar).

Kepala Biro Operasional (Karoops) Polda Jateng Kombes Basya Radyananda menjelaskan pola pengamanan yang dilakukan Polri berkolaborasi dengan FIFA.

“Semua hal yang terkait dengan penonton dan segala macamnya (di dalam stadion) itu menjadi tugasnya FIFA. Nanti kalau ada hal-hal yang itu (kerusuhan) baru diserahkan ke kepolisian setempat. Intinya Polri itu memperkuat dan membantu FIFA,” kata Kombes Basya saat ditemui di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Senin (6/11/2023) sore.

Kombes Basya menambahkan mekanisme pengamanannya yakni di dalam Ring 1 alias zona di dalam stadion dilakukan FIFA, termasuk Zona 2 alias Ring 2.

“Kita di bagian luar. Nanti kalau ada kerusuhan di luar stadion yang menjadi tanggungjawab kita (Polri) ya kembali ke protap kita. Tapi kalau di dalam stadion kita nggak akan gunakan itu (gas air mata),” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
