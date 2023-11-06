Advertisement
HOME NEWS JATENG

Relawan Ganjar Silaturahmi Bersama Pemangku Adat di Magelang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |22:37 WIB
Relawan Ganjar Silaturahmi Bersama Pemangku Adat di Magelang
Relawan Ganjar silaturahmi bersama pemangku adat di Magelang. (Ist)
MAGELANG - Relawan Ganjar Pranowo, Dinasti Nusantara Jawa Tengah kembali melanjutkan agenda silaturahminya bersama sejumlah pemangku adat, tokoh masyarakat dan budayawan di Omah Mbudur, Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Perkumpulan tersebut sekaligus menjadi wadah dan diskusi antar tokoh dalam menyampaikan gagasan dan upayanya dalam memperkuat eksistensi adat budaya Indonesia, sekaligus menyampaikan visi dan misi Ganjar-Mahfud sebagai presiden dan komitmennya terhadap adat istiadat dan budaya di Indonesia.

Korwil Dinasti Nusantara Jawa Tengah, KPH Metarum Hanyokrowati menyampaikan, kegiatan tersebut sebagai momentum kebangkitan budayawan di seluruh daerah di Indonesia.

"Ini momentum yang tepat untuk kebangkitan budayawan bahwa saat ini kita membutuhkan pemimpin yang peduli dengam kondisi budaya yang hampir terdegradasi, maka, kita bangkitkan kembali lewat Dinasti Nusantara," ungkap KPH Metarum, Senin (6/11/2023).

Dirinya berharap agar kelak apabila Ganjar terpilih sebagai presiden mampu menempatkan adat dan budaya pada posisi strategis dalam menentukan arah bangsa ke ke depan.

Sebab, menurutnya, Indonesia merdeka tidak terlepas dari peran leluhur dan kerajaan yang sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka.

"Kami berharap pak Ganjar bisa menempatkan bahwa adat dan budaya sebagai tonggak pendiri NKRI karena dalam sejarahnya kerajaan ini lah yang mendirikan NKRI yang berdiri seberi sebelum Indonesia merdeka," lanjut KPH Metarum.

Dirinya bersedia mendukung Ganjar-Mahfud karena dirinya yakin bahwa kesua pasangan tersebut mampu meletakkan dasar dan memberi porsi terbaik kepada masyarakat adat dan budayawan di Indonesia.

"Itu alasan mengapa kita ingin menjadikan beliau sebagai Presiden karena beliau salah satu sosok yang hadir dan mau berkomitmen untuk memberi perhatian terhadap masyarakat adat dan budayawan," pungkasnya.

Senada dengan KPH Metarum, Tokoh Masyarakat sekaligus Pendiri Omah Mbudur, Ki Hajar Singo Dikoro menghimbau agar Ganjar-Mahfud mampu menjadi presiden dan wakil yang selalu menanamkan nilai sejarah leluhurnya dan jati diri yang melahirkan bangsa saat ini.

Menurutnya, ada tiga prinsip sebuah bangsa akan hancur, yakni hilangkan nilai-nilai budaya leluhur, jauhkan generasi dengan nilai budi pekerti dan terakhir hancurkan penilaian dari leluhur.

"Tentu kita tidak ingin hal tersebut terjadi, sehingga kami berharap kepada pak Ganjar agar adat budaya untuk tetap eksis keberadaanya," kata Ki Hajar.

"Titip pesan ke pak Ganjar supaya nanti kalau menjadi presiden jangan lupa akar budaya bangsa ini yang selalu harus di lestarikan menjadi nilai dan warisan leluhur untuk budaya tutur ke anak cucu kita," tutup Ki Hajar.

