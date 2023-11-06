Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Ajarkan Anak-Anak Nelayan Jualan Ikan di Marketplace

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |17:06 WIB
Relawan Ganjar Ajarkan Anak-Anak Nelayan Jualan Ikan di Marketplace
Komunitas Nelayan Ganjar edukasi anak-anak nelayan jualan di marketplace (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menggelar pelatihan marketplace untuk anak-anak dari nelayan.

Kegiatan yang digelar Komunitas Nelayan Pesisir Dukung Ganjar di Sat Barito, Kecamatan Wonokromo, Surabaya itu, pada Minggu 5 November 2023 itu untuk mendorong peran aktif milenial dalam membantu pemasaran dari hasil tangkapan ikan nelayan di Jawa Timur.

Koordinator Komunitas Nelayan Ganjar Jawa Timur, Abdul Kahar berharap dengan adanya pelatihan ini, para anak-anak nelayan dapat mengolah dan menjual ikan melalui marketplace atau pasar online. Sehingga pendapatannya bisa meningkat untuk mengangkat perekonomian.

"Contohnya sarden, itu numpuk di satu tempat saja jadi bisa untuk pabriknya atau olahannya bisa dari para nelayan di Surabaya," ujar Kahar dalam keterangannnya, dikutip Senin (6/11/2023).

Sejumlah pemateri berpengalaman khususnya di bidang marketplace diundang untuk mengisi pelatihan. Pemateri mengedukasi serta membagikan pengalamannya di dunia pasar online.

Pemateri Beny mengungkapkan, pelatihan banyak pembelajaran kepada para peserta milenial untuk membantu pemasaran olahan ikan secara online. Ia pun menjelaskannya secara komprehensif.

"Saya menyampaikan pembelajaran tentang marketplace, data penjualan, maupun produk yang mau dijual itu seperti apa lalu pengolahan hasil ikan yang bisa lebih ditingkatkan lagi kalau dijual ke marketplace," ujarnya.

Milenial zaman sekarang, menurut Beny, lebih dimudahkan untuk menjual apapun secara online menyusul adanya perkembangan zaman. Bahkan, untuk menjual produk olahan ikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement