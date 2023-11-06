Relawan Ganjar Ajarkan Anak-Anak Nelayan Jualan Ikan di Marketplace

JAKARTA - Sukarelawan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menggelar pelatihan marketplace untuk anak-anak dari nelayan.

Kegiatan yang digelar Komunitas Nelayan Pesisir Dukung Ganjar di Sat Barito, Kecamatan Wonokromo, Surabaya itu, pada Minggu 5 November 2023 itu untuk mendorong peran aktif milenial dalam membantu pemasaran dari hasil tangkapan ikan nelayan di Jawa Timur.

Koordinator Komunitas Nelayan Ganjar Jawa Timur, Abdul Kahar berharap dengan adanya pelatihan ini, para anak-anak nelayan dapat mengolah dan menjual ikan melalui marketplace atau pasar online. Sehingga pendapatannya bisa meningkat untuk mengangkat perekonomian.

"Contohnya sarden, itu numpuk di satu tempat saja jadi bisa untuk pabriknya atau olahannya bisa dari para nelayan di Surabaya," ujar Kahar dalam keterangannnya, dikutip Senin (6/11/2023).

Sejumlah pemateri berpengalaman khususnya di bidang marketplace diundang untuk mengisi pelatihan. Pemateri mengedukasi serta membagikan pengalamannya di dunia pasar online.

Pemateri Beny mengungkapkan, pelatihan banyak pembelajaran kepada para peserta milenial untuk membantu pemasaran olahan ikan secara online. Ia pun menjelaskannya secara komprehensif.

"Saya menyampaikan pembelajaran tentang marketplace, data penjualan, maupun produk yang mau dijual itu seperti apa lalu pengolahan hasil ikan yang bisa lebih ditingkatkan lagi kalau dijual ke marketplace," ujarnya.

Milenial zaman sekarang, menurut Beny, lebih dimudahkan untuk menjual apapun secara online menyusul adanya perkembangan zaman. Bahkan, untuk menjual produk olahan ikan.