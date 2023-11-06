Salurkan Hobi Masyarakat, Relawan Ganjar Gelar Lomba di Bone

BONE - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Passeddingeng Masyarakat Bone mengadakan lomba layang-layang bagi warga Desa Padatuo, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Minggu (5/11/2023). Koordinator Daerah (Korda) Gerakan Passeddingeng, Ruslandi mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka menyalurkan hobi masyarakat setempat.

“Kegiatan hari ini mengadakan lomba layang-layang, di mana lomba ini untuk mengapresiasi (hobi) warga Kecamatan Tonra,” ujar Ruslandi dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

Ruslandi menyebut, lomba layang-layang memang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Untuk itulah, pada tahun ini Gerakan Passeddingeng pun ikut memeriahkannya.

“Acara ini kami buat karena selalu dilaksanakan setiap tahunnya, dan menjadi adat istiadat di masyarakat sekitar,” tutur Ruslandi.

Ruslandi menyampaikan masyarakat setempat sangat antusias dengan lomba layang-layang yang diselenggarakan oleh Gerakan Passeddingeng.

“Alhamdulillah respons masyarakat sangat antusias dengan diadakannya lomba layang-layang. Karena mereka menyebut belum ada relawan dari calon presiden yang mengadakan lomba layang-layang seperti ini,” beber Ruslandi.

Lomba layang-layang yang diselenggarakan oleh Gerakan Passeddingeng menyajikan hadiah puluhan barang elektronik dan diikuti oleh ratusan warga Desa Padatuo, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.

Untuk kategori yang diperlombakan yakni lomba layang-layang itu dilakukan dengan mencari layang-layang yang mampu bertahan paling lama di udara.