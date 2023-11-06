Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Duh! Dokter Mogok Kerja, Ratusan Pasien Berobat Jalan di RSUD Gowa Terpaksa Pulang

Bugma , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:25 WIB
Duh! Dokter Mogok Kerja, Ratusan Pasien Berobat Jalan di RSUD Gowa Terpaksa Pulang
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BUGMA - Ratusan pasien berobat jalan di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (6/11/2023) terlantar dan terpaksa pulang tanpa mendapat layanan kesehatan.

Itu terjadi akibat dokter rumah sakit diduga mogok kerja. Aksi mogok dilakukan dokter diduga karena gaji tak kunjung dibayarkan sejak tujuh bulan terakhir.

Ratusan pasien berobat jalan tampak terlantar di ruang tunggu rumah sakit karena sejak pagi tak kunjung dilayani dokter di rumah sakit tersebut. Seluruh pasien rawat jalan pun memilih untuk pulang karena telah mengantre hingga sore.

Para dokter di rumah sakit tersebut tidak mau melayani pasien berobat jalan karena diduga sedang mogok kerja hingga mengakibatkan layanan publik di rumah sakit ini lumpuh.

Tak hanya itu, aksi mogok kerja para dokter rencana akan berlangsung hingga Jumat mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238/polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180218/demo-gjOV_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Total, Macet Parah Mengular Arah Sudirman-Thamrin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement