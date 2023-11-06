Duh! Dokter Mogok Kerja, Ratusan Pasien Berobat Jalan di RSUD Gowa Terpaksa Pulang

BUGMA - Ratusan pasien berobat jalan di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (6/11/2023) terlantar dan terpaksa pulang tanpa mendapat layanan kesehatan.

Itu terjadi akibat dokter rumah sakit diduga mogok kerja. Aksi mogok dilakukan dokter diduga karena gaji tak kunjung dibayarkan sejak tujuh bulan terakhir.

Ratusan pasien berobat jalan tampak terlantar di ruang tunggu rumah sakit karena sejak pagi tak kunjung dilayani dokter di rumah sakit tersebut. Seluruh pasien rawat jalan pun memilih untuk pulang karena telah mengantre hingga sore.

Para dokter di rumah sakit tersebut tidak mau melayani pasien berobat jalan karena diduga sedang mogok kerja hingga mengakibatkan layanan publik di rumah sakit ini lumpuh.

Tak hanya itu, aksi mogok kerja para dokter rencana akan berlangsung hingga Jumat mendatang.