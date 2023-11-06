Diskusi dengan Milenial Palembang, Ganjar Bahas Digitalisasi dan Keterlibatan Anak Muda

PALEMBANG - Ratusan kaum milenial dan generasi Z Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) antusias menyambut kedatangan bakal calon presiden (Bacapres) RI 2024, Ganjar Pranowo. Mereka bahkan memberi hadiah bunga dan pantun kepada Ganjar.

Tiba di Saviour Coffee and Resto, Minggu (5/11/2023), Ganjar langsung menuju area outdoor tempat para anak muda tersebut menunggunya. Sesaat setelah berswafoto, Ganjar kemudian membuka obrolan dan mendengarkan keluh kesah dan ide dari mereka.

Salah satu pegiat media sosial di Kota Palembang, Dwi Haryani, memberikan hadiah pantun kepada Ganjar.

"Saya tidak mau bertanya pak. Tapi saya mau kasih pantun. Pempek palembang lemak rasonyo. Dimakan pake kuah cuko. Alangke dak lemak kisah cinto kalo pak Ganjar bukan pemimpinnyo," ujar Dwi disambut meriah tepuk tangan.

Usai berpantun, Dwi meminta izin untuk memberikan hadiah bunga. "Izin, Pak, saya mau memberi bunga kepada Bapak," lanjutnya.

Diskusi diwarnai semangat para milenial dan Gen Z yang hangat yang membahas soal digitalisasi pelayanan pemerintah, keterlibatan pemerintah dalam memberikan ruang kreatif dan peluang kerja bagi anak muda. Hingga harapan untuk menstabilkan harga sawit.

Menurut Ganjar, kalangan milenial dan generasi Z memiliki ide kreatif yang perlu ditampung. Sehingga ruang-ruang diskusi bagus untuk dilakukan.