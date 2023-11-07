Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Tangkap Aktivis Ikon Perlawanan Palestina, Ahed Tamimi di Tepi Barat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |13:43 WIB
Israel Tangkap Aktivis Ikon Perlawanan Palestina, Ahed Tamimi di Tepi Barat
Ahed Tamimi. (Foto: Reuters)
A
A
A

NABI SALEH - Pasukan Israel pada Senin, (6/11/2023) menangkap seorang aktivis Palestina, yang dianggap sebagai pahlawan di Tepi Barat yang diduduki sejak ia masih remaja, karena dicurigai menghasut kekerasan, namun ibunya membantah klaim tersebut dan mengatakan itu didasarkan pada postingan Instagram palsu.

Militer Israel mengatakan pihaknya menangkap Ahed Tamimi, (22), di Desa Nabi Saleh, Tepi Barat. Tamimi menjadi terkenal pada 2017 ketika, pada usia 16 tahun, dia menampar seorang tentara Israel yang menyerbu desanya. Dia dan yang lainnya selama bertahun-tahun memprotes perampasan tanah oleh Israel.

Beberapa media Israel menerbitkan tangkapan layar yang tampak seperti unggahan Instagram oleh sebuah akun dengan nama dan gambar Tamimi. Teks tersebut mengancam akan “membantai” pemukim Israel di Tepi Barat.

Reuters tidak dapat menemukan akun Instagram yang memiliki nama pengguna "ahed_tamimi15" atau mengautentikasi gambar tersebut secara independen. Pihak militer tidak mengomentari gambar tersebut. 

Setelah menampar tentara tersebut, Tamimi dijatuhi hukuman delapan bulan penjara setelah mengaku bersalah atas pengurangan dakwaan termasuk penyerangan.

Dia adalah satu dari ratusan orang di wilayah tersebut yang ditahan ketika kekerasan berkobar selama sebulan terakhir antara Israel dan militan Gaza.

