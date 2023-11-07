Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pekerja Gaza yang Diusir Tuduh Israel Lakukan Pelecehan Seksual dan Pemukulan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |08:05 WIB
Pekerja Gaza yang Diusir Tuduh Israel Lakukan Pelecehan Seksual dan Pemukulan
Pekerja Gaza yang diusir tuduh Israel lakukan pelecehan seksual hingga pemukulan (Foto: CNN)
A
A
A

GAZA - Pekerja Palestina yang diusir kembali ke Gaza dari Israel pada pekan lalu menuduh pemerintah Israel melakukan penyiksaan. Mereka mengaku ditelanjangi, dikurung, dipukuli dengan kejam dan disetrum dengan listrik.

“Mereka menyiksa kami dan memukuli kami dengan tongkat dan tongkat logam. Mereka mempermalukan kami. Mereka membuat kami kelaparan tanpa makanan atau air,” kata Muqbel Abdullah Al Radia, salah satu pekerja, kepada CNN.

CNN berbicara dengan Abdullah Al Radia dan delapan pria lainnya yang kembali ke Gaza melalui penyeberangan Kerem Shalom di Israel selatan pada hari Jumat. Al Radia, yang berasal dari Beit Lahiya, sebuah desa di Gaza utara. Dia mengatakan kepada CNN bahwa dia bekerja di Israel dan menjadi salah satu dari ribuan warga Palestina dari Gaza yang memiliki izin untuk melakukannya ketika perang dimulai.

Sebagian besar pekerja dari Gaza bekerja di bidang konstruksi atau pertanian. Mereka cenderung menghabiskan waktu berminggu-minggu jauh dari rumah, dibandingkan bepergian, itulah sebabnya banyak orang berada di Israel ketika Hamas melancarkan serangan terornya pada 7 Oktober lalu.

Al Radia mengatakan bahwa tepat setelah perang dimulai, dia dan beberapa pekerja Gaza lainnya melarikan diri ke Rahat, sebuah kota yang didominasi suku Badui Arab di Israel selatan, di mana menurutnya mereka diserahkan kepada tentara Israel oleh penduduk setempat.

“(Militer) mengambil telepon dan uang kami, kami tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga kami, kami diberi makanan di lantai dalam kantong plastik,” katanya.

Ketika serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober pertama kali dilancarkan, media Israel melaporkan kekhawatiran awal bahwa militan Hamas termasuk di antara pekerja yang memiliki izin, meskipun seorang pejabat keamanan Israel kemudian mengatakan kepada CNN bahwa orang-orang tersebut ditahan karena berada di Israel secara ilegal setelah izin kerja mereka dicabut. dicabut, bukan karena dugaan kegiatan teror.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement