Kota Padang 12, Penuh Mistis dan Terlihat Mewah Jika Dilihat dengan Mata Batin

KISAH Kota Padang 12 yang terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terkenal dengan nuansa mistis. Bagi warga sekitar, kota tersebut itu dikenal sebagai 'Kota Gaib' yang konon dihuni bangsa jin muslim.

Untuk diketahui, Padang 12 terletak di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan. Sebenarnya, lokasi tersebut hanyalah area tanah kosong yang luasnya sekitar 12 kilometer. Kawasan Padang 12 ini juga dipenuhi pasir dan ditumbuhi pohon pinus dan ilalang tinggi.

BACA JUGA: Polisi Buru Pencuri Kantor hingga Bikin Korban Rugi Rp400 Juta

Konon katanya, berbagai sumber menyatakan Padang 12 merupakan kota yang indah dan mewah serta memiliki penduduk yang sangat sejahtera dan modern. Namun hal itu hanya bisa disaksikan oleh mereka yang 'kasyaf' atau mampu melihat dengan mata batin.

Menurut warga lokal, Padang 12 hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berhati bersih dan suci, jauh dari kesombongan dan ketamakan. Sebaliknya, jika seseorang melewati Padang 12 dengan sikap takabur atau sombong terhadap daerah tersebut atau berbuat jahat di daerah tersebut, maka kemungkinan besar akan melihat pemandangan aneh namun menyeramkan, bahkan 'diganggu'.

Kota gaib ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, dan banyak cerita melegenda tentang orang-orang yang melihat atau bahkan bertemu dengan penduduk Padang 12. Mereka menyebutnya penduduk kota Padang 12 adalah orang 'Limun' atau orang kebeneran.

Masih menurut cerita penduduk, penghuni Padang 12 ini semuanya memiliki hunian mewah dan juga kendaraan mewah seperti Ferrari, Rolls Royce, dan moge macam Harley Davidson.

Bahkan ada yang bilang kalau penduduk Kota Padang 12 sudah biasa memiliki pesawat pribadi dan kapal pesiar. Lantas darimana mereka mendapatkan berbagai barang mewah itu? Hanya Tuhan yang mengetahuinya.