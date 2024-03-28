Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Jenis Pelet Pemikat Wanita yang Berbahaya, Bisa Bangkitkan Gairah Seksual hingga Gila

Ricko Setya Bayu Pradana Junior , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |08:07 WIB
5 Jenis Pelet Pemikat Wanita yang Berbahaya, Bisa Bangkitkan Gairah Seksual hingga Gila
Ilustrasi pasangan pria dan wanita (Foto: Boldsky)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia masih sangat kental dengan budaya mistis. Hal pesugihan, santet, pelet, dan ragam ilmu gaib lainnya masih dipercaya banyak orang bahkan ada yang mengamalkannya untuk kesaktian.

Tidak jarang, kepercayaan ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan santet untuk membalas dendam atau pelet untuk memikat orang yang diinginkan.

Dalam ranah pelet, terdapat beragam jenisnya, namun ada beberapa yang dianggap paling berbahaya dan sulit untuk disembuhkan.

Berikut ulasannya dirangkum dari beberapa sumber :

1. Pelet Jangjawokan Sunda

Pelet ini berasal dari Sunda dan menggunakan mantra dalam bahasa Sunda kuno. Target pelet akan merasakan kerinduan yang mendalam serta peningkatan hasrat seksual. Keinginan yang tidak terpenuhi bisa mengakibatkan kegilaan yang meninggalkan keluarga.

2. Pelet Lintrik

Ilmu pelet ini menggunakan media kartu atau foto yang dimantrai, dipercaya sebagai ilmu hitam tingkat tinggi. Setelah terkena pelet ini, target akan merasakan rindu dan cinta yang kuat pada pengirimnya.

Ketidakbertemuannya dengan pengirim dapat menyebabkan gelisah, stres, bahkan demam. Penolakan dari pengirim dapat berujung pada kehilangan akal dan bahaya bagi diri sendiri.

3. Jaran Goyang

Pelet ini juga terkenal di Jawa dengan mantra kuno yang menyertainya. Korban pelet ini akan merasakan kerinduan yang mendalam bahkan hingga menyebabkan kegilaan, terutama jika tidak bertemu dengan pengirimnya. Terkadang, pelet ini digunakan sebagai alat untuk merampok harta seseorang.

Halaman:
1 2
      
