HOME NEWS NASIONAL

Sosok Suami Nyi Blorong, Jelmaan Ular yang Menetas dari Telur Ayam

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |05:10 WIB
Sosok Suami Nyi Blorong, Jelmaan Ular yang Menetas dari Telur Ayam
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Nyi Blorong diceritakan memiliki hubungan dengan Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Kisah lain mengatakan bahwa Nyi Blorong adalah perwujudan dari Nyi Roro Kidul.

Versi lain yang kurang populer bahkan mengatakan kalau Nyi Blorong adalah anak dari Nyi Roro Kidul yang ditugaskan untuk memimpin tentara kerajaan.

 BACA JUGA:

Namun, salah satu cerita yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa Nyi Blorong ada seorang wanita yang memiliki nama asli Nyimas Dewi Anggatri. Dia merupakan putri sulung Nyimas Dewi Rangkita, cucu dari Raja Caringin Kurung XI, Prabu Jaya Cakra.

Terlahir dari keturunan raja dan tinggal di keraton dengan hidup yang lebih berkecukupan, Nyimas Dewi Anggatri tumbuh menjadi gadis cantik yang angkuh. Karena sifatnya tersebut, akhirnya dia diusir dari keraton.

 BACA JUGA:

Nyimas yang saat itu mengasingkan diri ke hutan tersesat dalam pengembaraannya. Dia masuk ke dalam salah satu gerbang gaib dan akhirnya ditangkap oleh pasukan Nyi Roro Kidul.

Setelah mengetahui cerita Nyimas, Nyi Roro Kidul pun menerimanya, dan bahkan mengangkatnya menjadi pemimpin pasukan perang. Nama Nyimas juga diganti oleh Nyi Roro Kidul menjadi Nyi Blorong, dan diberi kekuatan untuk bisa berubah menjadi ular.

Namun, bukan hanya dengan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong juga memiliki kaitan cerita dengan Aji Saka, seorang prabu di Medang Kawulan.

Suami Nyi Blorong

Menurut cerita, Aji Saka memiliki anak berwujud ular dari Rarasati, yang merupakan putri dari Nyi Janda Kasiyan, padahal keduanya belum menikah. Ular tersebut bernama Jaka Linglung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
