INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis, Pemotor Disabet Begal Pakai Celurit di Rejang Lebong

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:19 WIB
Tragis, Pemotor Disabet Begal Pakai Celurit di Rejang Lebong
Ilustrasi begal (Foto: Antara)
LUBUKLINGGAU - Apes nasib Tendra Adiwijaya (23), warga Kota Padang, Kabupatan Rejang Lebong, yang mengontrak di wilayah Mesat, Kota Lubuklinggau. Ia menjadi korban begal segerombolan pria di depan Taman Kurman, Jalan Garuda, Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Selasa (7/11/2023).

Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha melalui Kanit Pidum IPTU Jemmy Gumayel membenarkan peristiwa yang dialami korban dan hingga kini masih dalam penyelidikan pihaknya.

Berdasarkan keterangan saksi, korban sedang bemotor dengan rekannya, posisi korban dibonceng, lalu ada orang ribut-ribut belum diketahui apa yang memicu keributan tersebut, Sabtu 4 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, malam Minggu.

“Dan saat itu korban ikut lewat, kena celurit, rekan korban langsung kabur. Untuk motor yang hilang yang dibawa gerombolan tadi, kami belum mendapat laporan kehilangan," kata Jemmy.

Sementara motor korban tidak hilang, karena dibawa rekannya. Bisa dikatakan di satu tempat itu ada dua peristiwa dan sampai saat ini belum bisa disimpulkan karena masih penyelidikan.

“Masih kami selidiki dulu, saksi kita ambil keterangan ada terlibat banyak orang. Kami akan tarik benang merah nya, katena korban dan pelaku tidak saling mengenal, kita gali motif dan modusnya dulu," katanya.

"Arah penyelidikan kita, ada keterangan saksi saksi tapi belum bisa menetapkan tersangka. Terkait gank motor belum bisa disimpulkan, misalnya ada atribut motor atau khas gank motor itu belum kami temukan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
