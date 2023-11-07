Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Rekam Jejak Bung Tomo, dari Orator Ulung ke Rumah Mewah di Kawasan Elite Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |08:37 WIB
Rekam Jejak Bung Tomo, dari Orator Ulung ke Rumah Mewah di Kawasan Elite Malang
Bung Tomo/Foto: Ist
A
A
A

 

MALANG - Bung Tomo atau yang bernama asli Sutomo menjadi aktor pertempuran 10 November 1945 Surabaya. Pertempuran ini akhirnya diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan Nasional hingga kini di setiap tanggal 10 November.

Sosok Bung Tomo sendiri berasal dari keluarga sederhana dan tak memiliki harta kekayaan melimpah. Ia mengawali perjuangan meraih kemerdekaan sebagai seorang aktivis kemerdekaan di usia muda.

 BACA JUGA:

Pemerhati sejarah Malang Agung H. Buana menuturkan, di balik sosok Bung Tomo yang oratoris dan tegas tak banyak yang tahu ia adalah sosok ulung berwirausaha. Bung Tomo disebut pernah mempunyai percetakan di Kota Malang di daerah Celaket.

"Bung Tomo ini punya percetakan di daerah Celaket, di situ juga Bung Tomo tinggal di Malang antara tahun 1944 - 1945," kata Agung H. Buana, dikonfirmasi pada Selasa (7/11/2023).

 BACA JUGA:

Di percetakan itulah kata Agung, Bung Tomo pernah tinggal bersama beberapa temannya. Bahkan dari jejak sejarahnya, Bung Tomo di Malang juga pernah mengumpulkan pejuang - pejuang untuk memberikan semangat bertempur sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

"Ketika Bung Tomo tinggal di Malang tahun 40-an, pas zaman Jepang menjelang Jepang keluar Bung Tomo sempat mengumpulkan para pejuang, untuk diberikan semangat bersama, bahwa semangat nasionalisme, dan itu peristiwanya dicatat di sejarah bahwa dia pernah melakukan itu," terangnya.

Namun, ia tak mencatat pasti di manakah Bung Tomo ini mengumpulkan para pejuang dari Malang dan sekitarnya. Data dan literasi yang dimilikinya, hanya menyebut Bung Tomo mengumpulkan pejuang-pejuang di Kota Malang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3012052/sejarawan-bonny-triyana-tolak-soeharto-jadi-pahlawan-nasional-FT2Gm6zHOH.jpg
Sejarawan Bonny Triyana Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/337/2939473/kisah-3-pahlawan-nasional-mengubah-imannya-nomor-1-tersentuh-lagu-rohani-WCZe19fFqN.jpg
Kisah 3 Pahlawan Nasional Mengubah Imannya, Nomor 1 Tersentuh Lagu Rohani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/337/2938651/asmara-percintaan-terlarang-untung-surapati-budak-yang-kepincut-noni-cantik-belanda-X95RJ2fNC3.jpg
Asmara Percintaan Terlarang Untung Surapati, Budak yang Kepincut Noni Cantik Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/337/2923732/kisah-3-pahlawan-nasional-yang-pindah-agama-nomor-2-pernah-diculik-pki-nzOj9T2P3G.jpg
Kisah 3 Pahlawan Nasional yang Pindah Agama, Nomor 2 Pernah Diculik PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/337/2918161/mengenal-m-tabrani-pahlawan-nasional-asal-madura-tempat-kelahiran-mahfud-md-wKrBaLnmUa.jpg
Mengenal M Tabrani, Pahlawan Nasional Asal Madura Tempat Kelahiran Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/337/2918106/presiden-jokowi-beri-gelar-pahlawan-ke-enam-tokoh-nasional-selangkapnya-di-okezone-updates-1thZl3SQT2.jpg
Presiden Jokowi Beri Gelar Pahlawan ke Enam Tokoh Nasional, Selangkapnya di Okezone Updates
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement