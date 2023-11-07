Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Buka Kelas Memasak, Beri Pengalam Baru Warga Sumenep

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |20:07 WIB
Relawan Ganjar Buka Kelas Memasak, Beri Pengalam Baru Warga Sumenep
Relawan Ganjar buka kelas masak di Sumenep (Foto : Istimewa)
SUMENEP - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar membuka kelas memasak bersama warga Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jatim Harizatun Naqiyah mengatakan kegiatan itu diikuti sekira 250 peserta yang mayoritas adalah ibu-ibu.

"Kami hadirkan kelas memasak bolu kukus yang dipandu oleh Mak Maltufah salah satu sukarelawan Mak Ganjar Jatim," kata dia dalam siaran persnya, Selasa (7/11/2023).

Dengan adanya kelas memasak itu, diharapkan para peserta bisa memiliki pengalaman baru dalam membuat makanan dan kue. Menurut Harizatun, para peserta juga berkesempatan praktik langsung membuat bolu kukus yang dipandu oleh pemateri.

"Acara ini berlangsung kurang lebih empat jam. Dari awal sampai kue matang dan bisa dicicipi bersama, peserta sangat antusias mengikuti acara cooking class ini dari awal sampai selesai," kata dia.

Para peserta pun antusias menyambut kelas memasak dari pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu.

"Membuat kue sangat cocok untuk mak-mak dan bisa menjadi ide bisnis baru," kata Dian, salah satu peserta acara.

