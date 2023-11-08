Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Warga Yahudi-AS Pertanyakan Strategi Militer Israel di Jalur Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |20:16 WIB
Warga Yahudi-AS Pertanyakan Strategi Militer Israel di Jalur Gaza
Foto: Reuters.
A
A
A

SERANGAN udara dan operasi militer Israel untuk membalas serangan teror Hamas pada 7 Oktober lalu mendapat dukungan luas di dalam Israel. Namun, tanda-tanda perbedaan pendapat mulai muncul di antara sebagian komunitas Yahudi-Amerika.

Serangan Hamas terhadap warga Israel awal Oktober lalu mengejutkan warga Yahudi-Amerika yang kemudian melangsungkan berbagai pawai untuk mendukung Israel dan mengenang para korban.

Yair Lev, yang berasal dari Yerusalem, menyampaikan pandangannya dalam pawai di Philadelphia.

“Ini tentang mengutuk kejahatan terburuk dalam 80 tahun terakhir, (kejahatan) anti-Yahudi. Kita tidak dapat menoleransi hal ini. Kita harus melakukan sesuatu. Semua orang, tanpa melihat agama atau ras, melakukan apa saja untuk mendukung Israel dalam masa-masa sulit ini," kata Yair sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

Sebagian besar warga Yahudi-Amerika yang pandangannya oleh Pew Research Center dalam jajak pendapat pada 2019 dan 2020 mengatakan mereka percaya rasa peduli pada Israel merupakan bagian penting dari menjadi seorang Yahudi. Namun, data juga menunjukkan munculnya perbedaan pandangan di antara generasi yang lebih muda dan lebih tua, yang menurut para analis masih saja ada.

“Ada identifikasi yang lebih kuat dengan Israel. Ada perasaan yang lebih kuat bahwa Israel adalah bagian dari identitas kita, dan bagian dari menjadi Yahudi, di antara warga Yahudi yang lebih sepuh dan lebih religius. Mayoritas orang Yahudi yang tidak terafiliasi dengan apapun dan berusia lebih muda, tidak terlalu mengidentifikasi diri dengan Israel," kata Jerome Segal, Direktur International Peace Consultancy.

Halaman:
1 2 3
      
