Peneliti: 2023 Hampir Pasti Jadi Tahun Terpanas dalam 125.000 Tahun

BRUSSELS - Tahun ini "hampir pasti" menjadi tahun terpanas dalam 125.000 tahun, kata para ilmuwan Uni Eropa pada Rabu, (8/11/2023) setelah data menunjukkan bulan lalu merupakan bulan Oktober terpanas di dunia pada periode tersebut.

Bulan lalu memecahkan rekor suhu Oktober sebelumnya, dibandingkan tahun 2019, dengan selisih yang sangat besar, kata Copernicus Climate Change Service (C3S) Uni Eropa.

“Rekor tersebut dipecahkan sebesar 0,4 derajat Celcius, yang merupakan selisih yang sangat besar,” kata Wakil Direktur C3S Samantha Burgess, yang menggambarkan anomali suhu pada Oktober sebagai “sangat ekstrem”.

Panas tersebut disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang terus menerus dari aktivitas manusia, ditambah dengan munculnya pola cuaca El Nino tahun ini, yang menghangatkan permukaan air di bagian timur Samudera Pasifik.

Secara global, rata-rata suhu udara permukaan pada Oktober lebih hangat 1,7 derajat Celcius dibandingkan bulan yang sama pada tahun 1850-1900, yang oleh Copernicus didefinisikan sebagai periode pra-industri.

Pemecahan rekor pada Oktober berarti tahun 2023 sekarang "hampir pasti" menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat, kata C3S dalam sebuah pernyataan. Rekor sebelumnya terjadi pada tahun 2016, yang merupakan tahun El Nino lainnya.

Dataset Copernicus berasal dari tahun 1940. “Saat kami menggabungkan data kami dengan IPCC, maka kami dapat mengatakan bahwa ini adalah tahun terpanas selama 125.000 tahun terakhir,” kata Burgess.

Data jangka panjang dari panel ilmu iklim PBB IPCC mencakup data dari sumber-sumber seperti inti es, lingkaran pohon, dan endapan karang.

Satu-satunya waktu lain sebelum Oktober yang memecahkan rekor suhu dengan selisih sebesar itu adalah pada September 2023.