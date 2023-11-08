Tega! Kakek 65 Tahun Cabuli Gadis Disabilitas hingga Hamil

BATANGHARI - Seorang kakek di Desa Bulian Jaya, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi diduga telah melakukan kekerasan seksual. Ironisnya, korban merupakan gadis disabilitas berusia 20 tahun. Akibatnya, korban hamil hingga 4 bulan.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Batanghari yang mendapatkan informasi tersebut bergerak cepat. Tanpa perlawanan yang berarti, kakek berusia 65 tahun berhasil diamankan di kediamannya.

"Pelaku sudah kita amankan, yakni berinisial AS, sedangkan korban berinisial DS," ungkap Kasat Reskrim Polres Batanghari, AKP Piet Yardi, Rabu (8/11/2023).

Dua menambahkan, kakek yang diduga pelaku persetubuhan gadis disabilitas tersebut merupakan tetangga korban sendiri.

"Pelaku kita amankan di rumahnya. Saat ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya," tegasnya.

Menurut Piet, dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku melakukan perbuatan tidak terpujinya itu di rumah korban saat orang tua korban tidak di rumah.

"Pelaku mengaku melakukan persetubuhan itu baru sekali, sementara korban mengaku sudah dua kali," jelasnya.

Akibat perbuatan kakek yang sudah berambut putih tersebut, kini korban diduga mengandung anaknya.

"Saat ini, korban tengah mengandung anak dari pelaku yang usianya sudah empat bulan," beber Piet.