Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dukun Cabul Cilacap Setubuhi 10 Pasien Wanitanya, Kain Kafan hingga Vibrator Diamankan

Heri Susanto , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |14:50 WIB
Dukun Cabul Cilacap Setubuhi 10 Pasien Wanitanya, Kain Kafan hingga Vibrator Diamankan
Polisi tangkap dukun cabil di Cilacap yang setubuhi 10 pasien wanitanya (Foto: iNews)
A
A
A

 

CILACAP - Berdalih sebagai dukun yang mampu menyembuhkan penyakit, seorang pria di Cilacap, Jawa Tengah, menyetubuhi 10 wanita yang menjadi pasienya. Dalam aksinya, pelaku mengancam akan membuat gila korban jika tak mau menuruti nafsu bejatnya.

Saat ini, polisi telah menangkap pelaku berserta mengamankan sejumlah alat bukti peralatan dukun seperti kendi, keris, pedang, dan kain kafan. Bahkan, polisi juga menyita vibrator dati tempat kejadian perkara (TKP)

Satuan Reserse Kriminal Polresta dan Polsek Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, menangkap S alias Mbah Supri, dukun yang melakukan pencabulan terhadap pasienya. Pelaku di laporkan telah mencabuli 10 wanita pasienya sejak tahun 2021.

Pelaku di tangkap di rumahnya di Kroya, tempat pelaku melancarkan aksi bejatnya.

Modus yang dilakukan pelaku mengaku sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit. Korban membuka praktik penyembuhan penyakit di rumahnya dengan peralatan perdukunan seperti keris, hingga kain kafan, serta alat bantu seks vibrator.

Berbagai peralatan dukun tersebut digunakan untuk menyakinkan korbanya.

Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku telah mencabuli 10 wanita yang menjadi pasienya. Para korban tak hanya dicabuli, sekali namun hingga puluhan kali disetubuhi oleh pelaku.

"Para korban diancam akan dibuat gila oleh pelkau jika tak mau menuruti nafsu bejad pelaku," ujar Wakapolresta Cilacap, AKBP Arief Fajar Satria, Selasa (7/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/525/3145716/kasus_dokter_priguna_perkosa_pasien_rshs_segera_dilimpahkan_ke_kejaksaan-Tw6r_large.jpg
Kasus Dokter Priguna Perkosa Pasien RSHS Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/610/3143968/pemerkosaan-gVxN_large.jpg
Bejat, Ayah Kandung Tega Perkosa Anak Usai 10 Tahun Tak Bertemu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement