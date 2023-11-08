Bantu Warga Kekeringan, Relawan Ganjar Dropping 30 Ribu Liter Air di Sragen

SRAGEN - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan air bersih di daerah yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang.

Kegiatan mulai itu dilakukan di Dukuh Beku, Desa Gementar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Jateng) pada Rabu (8/11/2023).

Selain sebagai bentuk kepedulian SDG Jateng terhadap masyarakat yang membutuhkan, kegiatan itu bertujuan menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Kekeringan yang berkepanjangan telah melanda sebagian wilayah di Jawa Tengah, mengakibatkan kesulitan pasokan air bersih bagi masyarakat di daerah-daerah yang terdampak.

Dalam upaya membantu masyarakat yang memerlukan, relawan SDG Jateng bergerak cepat untuk mengorganisir dan melaksanakan penyaluran air bersih ke wilayah Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen.

Kegiatan itu mendapat dukungan besar dari para relawan SDG Jateng dan masyarakat setempat.

Mereka berkolaborasi dalam mengumpulkan, mengangkut, dan mendistribusikan air bersih kepada warga yang kesulitan mendapatkan akses ke sumber air yang layak. Para relawan juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan air dan cara-cara untuk menjaga keberlanjutan sumber air bersih.

Selain sebagai tindakan konkrit untuk membantu masyarakat, kegiatan penyaluran air bersih ini juga digunakan untuk memperkenalkan potensi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Para relawan SDG Jateng membagikan materi informasi mengenai visi, misi, dan program-program yang diusung oleh kedua tokoh ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman masyarakat terkait pilihan mereka dalam pemilihan presiden yang akan datang.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan," kata Koordinator SDG Jateng, Gus Mukti, dalam keterangannya.

"Kami berharap bahwa aksi sosial berupa penyaluran air bersih 30.000 liter atau 6 truk ini tidak hanya memberikan bantuan fisik dalam bentuk air bersih, tetapi juga memberikan wawasan politik kepada masyarakat," sambung dia.