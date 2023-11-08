Berdayakan Potensi SDA, Relawan Ganjar Gelar Workshop di Lumajang

LUMAJANG - Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Jika dimanfaatkan sebaik mungkin, kekayaan alam itu mampu memberikan penghidupan bagi segenap individu yang ada di dalamnya. Termasuk daerah Lumajang, salah satu Kabupaten di Jawa Timur tersebut mampu menghasilkan komoditas buah pisang dalam jumlah yang banyak.

Melihat potensi yang ada, Gus Gus Nusantara (GGN) Dukung Ganjar kemudian menginisiasi digelarnya workshop inovasi dan packaging olahan pisang bagi warga Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa (7/11/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) GGN Jatim, Muhammad Alwi Hasan mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan SDA yang ada guna menciptakan peluang usaha berbasis UMKM.

"Ini merupakan gagasan atau program utama dari Bapak Ganjar perekonomian dari desa. Ke depannya nanti inshaAllah arus perekonomian dimulai dari desa mengandalkan UMKM di desa-desa," ujar Alwi dalam keterangannya, Rabu (11/8/2023).

"Dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan di desa-desa atau supaya masyarakat di desa ini untuk berusaha berinovasi untuk daerahnya masing-masing tidak usah merantau," lanjut dia.

Buah pisang diolah sedemikian rupa menjadi suatu produk inovasi baru agar nilai jualnya semakin tinggi di pasaran. Salah satunya yaitu diolah menjadi keripik pisang. Camilan sehat satu ini juga tentunya harus dikemas sebagus mungkin untuk menambah daya tarik para konsumen.

"Karena kalau olahan pisang ini hanya dikemas plastik biasa tidak mengikuti tren di pasaran daya jualnya juga melemah, kalau dalam mengemas olahan pisang ini baik bisa masuk ke mal-mal. InshaAllah pisang dari Randuagung bisa di ekspor ke luar," jelas Gus Alwi.