Gelar Donor Darah di Samarinda, Relawan Sosialisasikan Ganjar-Mahfud MD

SAMARINDA - Pendukung Ganjar Pranowo tak henti-hentinya menjalankan misi kemanusiaan melalui program yang bermanfaat untuk masyarakat di beberapa daerah Indonesia.

Kali ini, Sukarelawan Srikandi Ganjar Pranowo tersebut berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda untuk menggelar donor darah di Jalan Palang Merah Nomor 1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis (9/11/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Kaltim Rhyta Salsabila menyatakan pihaknya menggerakkan anak muda dan masyarakat di wilayah itu untuk turut mendonorkan darah.

"Kami mengadakan kegiatan donor darah Srikandi berkolaborasi dengan PMI di Kota Samarinda. Kami sekaligus menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan di sini," ungkapnya di sela-sela kegiatan.

Kegiatan donor darah ini dilakukan loyalis Ganjar Pranowo sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat di Kota Samarinda.

"Manfaatnya untuk kesehatan jantung. Relawan mendonorkan darah kepada orang yang lebih membutuhkan dan juga menyehatkan tubuh," ucapnya.