Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Donor Darah di Samarinda, Relawan Sosialisasikan Ganjar-Mahfud MD

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |21:09 WIB
Gelar Donor Darah di Samarinda, Relawan Sosialisasikan Ganjar-Mahfud MD
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SAMARINDA - Pendukung Ganjar Pranowo tak henti-hentinya menjalankan misi kemanusiaan melalui program yang bermanfaat untuk masyarakat di beberapa daerah Indonesia.

Kali ini, Sukarelawan Srikandi Ganjar Pranowo tersebut berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Samarinda untuk menggelar donor darah di Jalan Palang Merah Nomor 1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis (9/11/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Kaltim Rhyta Salsabila menyatakan pihaknya menggerakkan anak muda dan masyarakat di wilayah itu untuk turut mendonorkan darah.

"Kami mengadakan kegiatan donor darah Srikandi berkolaborasi dengan PMI di Kota Samarinda. Kami sekaligus menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan di sini," ungkapnya di sela-sela kegiatan.

Kegiatan donor darah ini dilakukan loyalis Ganjar Pranowo sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat di Kota Samarinda.

"Manfaatnya untuk kesehatan jantung. Relawan mendonorkan darah kepada orang yang lebih membutuhkan dan juga menyehatkan tubuh," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement