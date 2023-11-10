Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Lepas Landas Tanpa Kaca Jendela, Akhirnya Putuskan Kembali ke Bandara

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |19:34 WIB
Pesawat Lepas Landas Tanpa Kaca Jendela, Akhirnya Putuskan Kembali ke Bandara
Pesawat lepas landas tanpa kaca jendela dan putuskan kembali ke bandara (Foto: AAIB)
A
A
A

LONDON – Sebuah pesawat Airbus A321 lepas landas dari Bandara Stansted, London, Inggris pada bulan lalu dengan empat kaca jendela rusak, termasuk dua jendela hilang.

Menurut penyelidik kecelakaan udara Inggris, sembilan penumpang dan 11 awak berada di dalam pesawat menuju Bandara Internasional Orlando di Florida pada 4 Oktober lalu, ketika kerusakan jendela ditemukan setelah lepas landas. Kerusakan jendela ini tampaknya disebabkan oleh lampu bertenaga tinggi yang digunakan selama acara pembuatan film pada hari sebelumnya,

Buletin khusus Cabang Investigasi Kecelakaan Udara Inggris (AAIB) mengatakan pesawat telah mencapai ketinggian setidaknya 14.000 kaki pada saat berbalik arah. Pesawat mendarat kembali di Bandara Stansted dengan selamat tak lama kemudian.

Laporan tersebut, yang diterbitkan pada 4 November lalu, merinci insiden tersebut, dan menyatakan bahwa hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius jika pesawat berada oada tekanan diferensial yang lebih tinggi.

Ini menggambarkan bagaimana penumpang menyadari bahwa pesawat tampak lebih berisik dan lebih dingin dari biasanya setelah lepas landas di Bandara Stansted.

Saat pesawat terus menanjak dan tanda sabuk pengaman dimatikan, ‘loadmaster’, yang juga memperhatikan meningkatnya kebisingan kabin, berjalan menuju bagian belakang pesawat dan melihat jendela kabin di sisi kiri pesawat dengan segel jendela.

Loadmaster, yang menggambarkan kebisingan kabin sebagai cukup keras untuk merusak pendengaran memberi tahu awak kabin dan juga pergi ke dek penerbangan untuk memberi tahu komandan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185052//pesawat_jatuh_di_karawang-rfDG_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang: Cuaca Mendung Diduga Berpengaruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185040//pesawat_jatuh_di_karawang-DrbK_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185033//peswat-AKMo_large.jpg
Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185025//pesawat_cessna_pk_wmp_jatuh_di_karawang-2DYL_large.jpeg
Pesawat Cessna PK-WMP Jatuh di Karawang, Polisi Pastikan Lima Orang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185020//pesawat_jatuh-rI1s_large.jpg
Breaking News! Pesawat Bertuliskan ‘Skydive Indonesia’ Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183692//penumpang-tEK5_large.jpg
5 Juta Penumpang Diprediksi Terbang Selama Libur Natal, Kemenhub Antisipasi Cuaca Buruk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement