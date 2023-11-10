Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Alun-Alun Cimahi Saksi Bisu Pejuang Lokal Jalankan Taktik Hit and Run Pukul Mundur Pasukan Belanda

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:20 WIB
Alun-Alun Cimahi Saksi Bisu Pejuang Lokal Jalankan Taktik <i>Hit and Run</i> Pukul Mundur Pasukan Belanda
Alun-Alun Cimahi (Foto: MPI)
A
A
A

CIMAHI - Alun-Alun Cimahi menjadi salah satu saksi bisu betapa heroiknya para pejuang mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Di lokasi itulah pejuang bersama rakyat menyerang konvoi tentara Belanda pada 1946, tepatnya setahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Cimahi sendiri disebut kota garnisun yang memiliki jejak sejarah panjang perjuangan yang dimulai sejak zaman penjajahan kolonialsme Belanda, penjajahan Jepang, hingga perang kemerdekaan dan segala upaya untuk mempertahankannya.

Tidak banyak catatan sejarah yang memuat betapa heroiknya pahlawan lokal di Cimahi dalam menggempur tentara Belanda maupun Jepang di masa penjajahan, di antaranya pertempuran di Alun-Alun Cimahi.

Saat itu, pasukan regu Kompi Daeng bersama Laskar Banteng Cimahi, BARA serta Detasemen Abdul Hamid melakukan penyergapan dan penembakan ke arah truk konvoi yang ditumpangi tentara Belanda yang mengarah ke Padalarang. Pasukan pribumi saat itu awalnya menerima informasi bahwa akan ada konvoi pasukan Belanda.

Ketua Tjimahi Heritage Machmud Mubarok mengatakan, pertempuran itu pun tidak bisa dihindarkan. Di mana bunyi tembakan terdengar dari kawasan Alun-Alun Cimahi yang dulunya dibangun warga pribumi, bukan oleh Belanda

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/337/3000823/devide-et-impera-voc-berhasil-acak-acak-kesultanan-mataram-hingga-timbulkan-konflik-usai-perjanjian-giyanti-hdiwPywFBN.jpg
Devide et Impera VOC Berhasil Acak-Acak Kesultanan Mataram hingga Timbulkan Konflik Usai Perjanjian Giyanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/337/2863408/arek-arek-malang-pertahankan-kemerdekaan-indonesia-dengan-bakar-bangunan-belanda-tPsKDCPGEo.jpg
Arek-Arek Malang Pertahankan Kemerdekaan Indonesia dengan Bakar Bangunan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/337/2856191/alasan-mengapa-indonesia-lama-dijajah-belanda-6nDVEF2sbA.jpg
Alasan Mengapa Indonesia Lama Dijajah Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/337/2855882/5-fakta-belanda-minta-maaf-atas-perbudakan-di-indonesia-tersulut-isu-black-lives-matter-yIRAFapoGu.jpg
5 Fakta Belanda Minta Maaf Atas Perbudakan di Indonesia, Tersulut Isu Black Lives Matter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/03/31/338/440933/P4YMt6dNHF.jpg
Mau Digusur, Disbudpar Baru Sambangi Bunker Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/03/31/338/440910/2s8hHTfUU1.jpg
Bunker Belanda Siap Digusur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement