HOME NEWS NASIONAL

Alasan Mengapa Indonesia Lama Dijajah Belanda

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |06:00 WIB
Alasan Mengapa Indonesia Lama Dijajah Belanda
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Alasan mengapa Belanda menjajah Indonesia begitu lama menarik untuk diulas. Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu koloni Belanda paling berharga.

Hal itu terlihat dari lamannya Belanda menjajah di Tanah Air, yakni di antara 1602 sampai 1942, atau sekitar 350 tahun.

Belanda juga mengeksploitasi sumber daya manusia di Indonesia dengan melakukan sistem tanam paksa. Sistem ini diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830.

Lantas mengapa Belanda menjajah Indonesia dikarenakan adanya sumber daya alam melimpah. Sehingga, Belanda mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan agar bisa dikuasai.

