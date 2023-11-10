Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Cabuli Anak Tiri yang Masih Kelas 2 SD di Toraja, Seorang Ayah Disanksi Adat

Jufri Tonapa , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |00:06 WIB
Cabuli Anak Tiri yang Masih Kelas 2 SD di Toraja, Seorang Ayah Disanksi Adat
Sanksi adat dijatuhkan pada ayah cabuli anak tirinya yang masih kelas 2 SD (Foto: iNews)
A
A
A

TANA TORAJA - Pelaku pencabulan berinisial MY (41) warga Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupeten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, disanksi adat tertinggi karena melakukan tindakan asusila mencabuli anak tirinya sendiri yang masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar (SD).

Sanksi adat tersebut tak dihadiri oleh pelaku, karena tengah menjalani proses penyelidikan di Polres Tana Toraja dan diancam dengan pidana 15 tahun penjara akibat kasus pencabulan yang dilakukan MY terhadap anak tirinya. Kendati demikian, para tokoh adat tetap melanjutkan prosesi upacara adat melalui ritual ma’rambu langi’.

Ritual ma’rambu langi’ merupakan sanksi adat tertinggi di Toraja, dikenakan kepada para pelaku pelanggar adat yang dianggap melakukan perbuatan tak terpuji dan mencederai tatanan adat dan Budaya Toraja yang sudah turun temurun terjaga yakni sikasiri’, sehingga sanksi didosa dijatuhkan kepada MY.

"Pemberian sanksi adat ma'rambulangi' atau yang dulunya disebut didosa, berdasarkan musyawarah dari semua tokoh adat," ujar Ketua lembaga adat Madandan, Saba' Sombolinggi, Kamis (9/11/2023).

Ppada ritual tersebut, mengorbankan seekor babi yang kepalanya bersama isi perutnya dibakar habis hingga menjadi abu.

Setelah itu, abu dari sisa pembakaran tersebut dimasukkan ke dalam lubang dan ditimbun ke dalam tanah dekat rumah pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173727/predator-US8L_large.jpg
Polisi Tangkap Predator Seks Anak di Apartemen Jaksel, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/338/3150597/badut_predator_seksual_anak_di_bekasi_pura_pura_tidur_saat_polisi_gelar_konpers-3F21_large.jpg
Badut Predator Seksual Anak di Bekasi Pura-Pura Tidur saat Polisi Gelar Konpers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143429/pencabulan-s670_large.jpg
Korban Pencabulan Kakek 60 Tahun di Jaksel Capai 3 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/338/3141098/pelecehan_seksual-icJD_large.jpg
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru SMPN di Depok, Pemkot Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/525/3139582/viral-XTuV_large.jpg
Viral Raba-Raba Siswi SMP, Sopir Taksi Online di Bandung Akhirnya Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/338/3130001/ilustrasi_pelecehan_seksual-PD2u_large.jpg
Guru SD di Depok Diduga Lecehkan Belasan Siswi, Keluarga Korban Bakal Lapor Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement