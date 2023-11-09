Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tega! Ayah Kandung Ini Cabuli Dua Anaknya sejak SD hingga Dewasa

Ilham Nugraha , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |17:16 WIB
Tega! Ayah Kandung Ini Cabuli Dua Anaknya sejak SD hingga Dewasa
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang ayah berinisial N (49 tahun) ditangkap polisi karena mencabuli dua anak kandungnya. Aksi bejat pelaku, bahkan sudah dilakukan sejak korban duduk di bangku SD sehingga mengundang kecaman dan keperihan di masyarakat.

Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede, mengungkapkan bahwa pelaku yang merupakan ayah kandung telah melakukan aksi pencabulan terhadap anaknya berulang kali.

"Pelakunya yang merupakan ayah kandung melakukan pencabulan terhadap anak kandung ini sudah beberapa kali melakukan persetubuhan atau cabul dan masih di bawah umur," kata AKBP Maruly Pardede, Kamis (9/11/2023).

AKBP Maruly menjelaskan, bahwa tersangka pernah melakukan persetubuhan bersama-sama kepada kedua anaknya di waktu dan tempat yang sama. Untuk memaksa anaknya, tersangka sering menggunakan kekerasan dengan kabel besi, raket, dan benda hiasan dinding.

"Alasannya dari tersangka melakukan itu karena sudah tidak napsu terhadap istri dan juga sering menonton video porno," tambahnya.

Aksi keji ini dilakukan sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) hingga kini berusia 17 dan 19 tahun. Dia mengungkapkan bahwa salah satu korban bahkan hamil dan melahirkan seorang anak, sementara korban lainnya melarikan diri dari rumah karena trauma dan ketakutan terhadap ayah kandungnya.

"Keluarga korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian pada 23 Oktober 2023. Tersangka berhasil diamankan pada Minggu, 5 November 2023, setelah bersembunyi di daerah pegunungan. Beberapa barang bukti, seperti kartu keluarga, kabel, besi, raket, baju korban, dan visum, berhasil disita oleh polisi," terangnya.

