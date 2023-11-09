Piala Dunia U-17, Pemkab Bandung Siapkan 30 Shuttle Bus Antar-Jemput Penonton

Ilustrasi Bus Surobo turut layani transportasi dalam Piala Dunia U17 (Foto: Antara)

BANDUNG - Pemkab Bandung menambah layanan shuttle bus gratis dari 20 menjadi 30 unit selama perhelatan Piala Dunia U-17 di Stadion si Jalak Harupat. Nantinya, bus tersebut akan mengantar dan menjemput penonton.

"Kami meminta tambahan shuttle bus yang awalnya 20 ditambah 10 itu bantuan dari Provinsi Jawa Barat," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Hilman Kadar, Kamis (9/11/2023).

Menurut Hilman, shuttle bus tersebut tersebar di tiga titik pemberhentian yakni Gedong Budaya Soreang (GBS), Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, dan Padalarang.

“Sesuai dengan ketentuan dari FIFA tidak boleh ada parkir yang boleh masuk ke Stadion si Jalak Harupat. Siapa pun termasuk penonton yang akan menonton pertandingan sudah kita siapkan shuttle bus," kata Hilman.

Hilman mengatakan, shuttle bus untuk menyaksikan Piala Dunia U-17 di Stadion si Jalak Harupat sudah tersedia mulai pukul 12.00 siang.

“Kita akan sudah mulai bergerak dari mulai pukul 12.00 siang karena mulai pukul 16.00, jadi kalau ada penonton yang sudah datang dan memenuhi satu bis kita angkut,” katanya.

Dia mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir tertinggal layanan shuttle bus tersebut. Sebab, lanjut Hilman, bus akan mengangkut penumpang dalam jangka waktu tujuh menit sekali dari titik pemberhentian Gedong Budaya Soreang, menuju area Stadion Si Jalak Harupat.

“Kapasitas bus sekitar 70 penumpang dan dua jam sebelum pertandingan jalan menuju Si Jalak Harupat ditutup untuk mempermudah sirkulasi naik turun penumpangnya,” kata dia.