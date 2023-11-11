Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ini Cara Ganjar Creasi Peringati Hari Pahlawan Bersama Milenial di Lamongan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |11:49 WIB
LAMONGAN- Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo dari Generasi Alumni Muda Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) yang tergabung dalam Ganjar Creasi menggelar nonton bareng Tim Nasional Indonesia U-17.

Kegiatan tersebut diadakan di Desa Somowinangun, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Jumat (10/11) malam, sekaligus memperingati Hari Pahlawan 10 November.

“Kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka memeringati Hari Pahlawan. Kebetulan, hari ini ada pertandingan sepakbola Piala Dunia U-17,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Ganjar Creasi Jawa Timur, Wildan Hilmi, dikutip, Sabtu (11/11/2023).

Selain nonton bareng pertandingan sepakbola antara Timnas Indonesia melawan Tim Ekuador, kegiatan kali ini juga diisi dengan diskusi tentang sejarah dan perjuangan para pahlawan, khususnya yang ada di Kabupaten Lamongan.

Para peserta kegiatan yang didominasi kaum pemuda itu bahkan sempat mengunjungi salah satu makam leluhur yang turut berjasa dalam memperjuangkan rakyat di daerahnya pada masa awal pembentukan wilayah Lamongan.

“Yang kami harapkan adalah supaya bagaimana pemuda di sini dapat meneladani para pahlawan kita. Dan, tentunya kita lupa mendoakan jasa-jasa beliau,” ujar Wildan.

Peringatan Hari Pahlawan yang dirangkaikan dengan kegiatan nonton bareng ternyata berhasil menarik minat para pemuda untuk datang dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut.

Selain mendapatkan kesenangan dari nonton bareng, mereka juga bisa mengetahui sejarah dan jasa para pahlawan lokal serta mengenal lebih dekat sosok Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD dari para sukarelawan Ganjar Creasi.

