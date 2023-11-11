Buka Akses Lapangan Kerja di Malang, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Melinting Tembakau

MALANG - Generasi Alumni Muda Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Airlangga (Unair) yang tergabung dalam sukarelawan Ganjar Creasi (G-Creasi) membuka akses lapangan pekerjaan bagi para warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim), melalui pelatihan melinting tembakau pada Sabtu (11/11/2023).

Koordinator Ganjar Creasi Jatim, Sutriyadi menyatakan pelatihan yang digelar di CV Esto Cigarette, Jalan Sidomukti, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, ini untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja berkualitas.

"Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Malang ini memberikan keterampilan bagi peserta untuk nantinya bisa diserap untuk kebutuhan tenaga kerja," ucapnya, dalam keterangan.

Menurut pria yang akrab disapa Yadi, tembakau keretek sebagai salah satu komoditas unggulan di daerah tersebut. Jadi, dibutuhkan banyak tenaga kerja.

"Pelatihan ini melinting tembakau. Tembakau ini salah satu komoditas unggulan di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Malang," ucapnya.

Loyalis calon presiden (capres) Ganjar Pranowo tersebut berharap para peserta yang ikut pelatihan ini siap memasuki dunia kerja.

"Dengan adanya pelatihan ini, mereka akan disiapkan untuk memasuki dunia kerja," katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Ganjar Creasi menggandeng sebuah CV tembakau keretek yang membutuhkan tenaga kerja linting.

"Kami bekerja sama dengan CV. Dengan adanya kolaborasi ini, mengadakan pelatihan, mereka diberi bekal keterampilan. Nantinya, akan kami siapkan menjadi tenaga kerja di CV ini," ungkapnya.