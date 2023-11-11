Ganjar Kunjungi Toko Roti Legendaris di Pematang Siantar, Bikin Heboh Masyarakat

Kedatangan Ganjar ke toko roti legendaris di Pematang Siantar bikin heboh masyarakat. (Ist)

PEMATANG SIANTAR - Dalam safarinya ke Sumatera Utara, bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyempatkan diri berkunjung ke Toko Roti Ganda yang berada di Kota Pematang Siantar, Sabtu (11/11/2023).

Kedatangan Ganjar langsung diserbu para karyawan dan pelanggan. Mereka berteriak histeris dan berebut swafoto.

Kedatangan Ganjar ke Toko Roti Ganda memang tidak direncanakan sebelumnya. Sontak para karyawan dan pelanggan yang berada di toko tersebut memilih mengabadikan momen itu dan meninggalkan pekerjaan membuat roti, sementara waktu.

Diketahui, Toko Roti Ganda merupakan salah satu ikon oleh-oleh dan kuliner Kota Pematang Siantar. Toko ini cukup legendaris karena berdiri sejak 1979 silam.

"Loh, Pak Ganjar itu kan," celetuk salah satu karyawan Toko Roti.

Selain belanja oleh-oleh, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga melihat langsung proses produksinya.

Salah satu karyawan Toko Roti Ganda, Widi mengaku, tidak menyangka jika Ganjar mampir di tempat kerjanya itu.

"Rasanya senang dan deg-degan, karena tidak menyangka Pak Ganjar ke sini," ungkapnya.

Kesan Widi setelah bertemu, Ganjar adalah sosok yang baik, ramah dan merakyat.

"Pak Ganjar ramah, humble, dan baik kepada rakyatnya," ujarnya.