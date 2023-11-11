Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Momen Ganjar Disambut Tarian Tortor Sombah saat Kunjungi Sumut

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |15:15 WIB
Momen Ganjar Disambut Tarian Tortor Sombah saat Kunjungi Sumut
Momen Ganjar Pranowo disambut tarian tortor. (Ist)
PEMATANG SIANTAR - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, disambut meriah oleh warga Kota Pematang Siantar dan Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (11/11/2023).

Capres 2024 yang diusung Partai Perindo ini disambut Tarian Tortor Sombah saat tiba di Museum Simalungun, Kecamatan Pematang Siantar Barat.

Sebagaimana diketahui, Tarian Tortor Sombah ini merupakan tarian penghormatan untuk raja, tamu, dan kerabat dekat oleh masyarakat Batak Simalungun.

Tak hanya itu, mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini dihadiahi kain ulos oleh tokoh masyarakat Simalungun, Djomen Purba. Kain yang diikatkan di pinggang Ganjar ini sebagai simbol perjuangan.

"Pakaian adat biasanya dipakai komplet. Tapi kali ini kami beri kain ulos yang kami ikatkan ke pinggang Pak Ganjar. Ini sebagai simbol kita siap bekerja atau berjuang," kata Djomen.

Pemberian ulos itu memberikan energi baru bagi Ganjar Pranowo. Artinya, itu sama halnya memberikan amanah untuk bekerja dan berjuang demi Indonesia ke depan lebih baik.

Ganjar menyampaikan tidak akan menyiakan kepercayaan dan semangat masyarakat Simalungun.

"Saya baru tahu cara pemasangan berbeda. Ada yang diselempangkan, ada yang diikat. Filosofinya ternyata kalau orang mau bekerja. Mereka bilang horja. Horja artinya kerja. Dan saya diikatkan, memang memberikan semangat untuk kerja," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyampaikan terima kasih atas sambutan yang meriah dan terhormat.

