Ganjar Pranowo ke Warga Sumut: Bersama Rakyat Kita Bisa Menang!

DELI SERDANG - Calon bakal presiden Ganjar Pranowo menyatakan, keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024 dengan dukungan kuat dari rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikannya dihadapan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara gebyar seni budaya di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat 10 November 2023.

"Kalau rakyat sudah berkumpul seperti ini, kalau rakyat sudah bersatu seperti ini, tidak ada kekuatan yang bisa memaksa siapapun untuk mengalahkan rakyat, karena hanya dengan berdasar kekuatan rakyat, dengan berdasar ketulusan dari rakyat, keikhlasan dari rakyat, semuanya akan tercapai," tegas Ganjar yang disambut riuh masyarakat.

Ganjar mengingatkan, tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampaknya tak tergoyahkan pun bisa runtuh di tangan rakyat yang bersatu.