INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Program Nelayan Ganjar, Kelompok Pelaut Pangandaran Panen Ikan Mujair Berlimpah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |12:03 WIB
Program Nelayan Ganjar, Kelompok Pelaut Pangandaran Panen Ikan Mujair Berlimpah
Relawan Ganjar di Pangandaran Jabar/ist
PANGANDARAN - Nelayan di Dusun Bojongsalawe, Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, kini bisa menikmati panen ratusan kilogram ikan mujair di kolam hasil pembudidayaan.

Pasalnya, kerja keras para nelayan untuk membesarkan bibit ikan mujair sudah membuahkan hasil. Sebelumnya, para nelayan mendapat bantuan berupa 5.000 bibit ikan mujair dari sukarelawan Nelayan Balad Ganjar pada bulan Juni 2023 lalu.

Selain bibit ikan, para pendukung Ganjar Pranowo ini juga memberikan pakan ikan, membangun kolam pembibitan, serta fasilitas saung untuk kelompok pelaut kecil.

“Alhamdulillah hasilnya bagus, ini juga hasil kerja para relawan dan nelayan yang kami bina di sini, bisa menghasilkan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat,” ujar Koordinator Relawan Nelayan Balad Ganjar Pangandaran, Wakir Muhajidin usai panen ikan, Sabtu (11/11/2023).

Dia melanjutkan, program pemberian 5.000 bibit ikan mujair yang dilakukan oleh Nelayan Balad Ganjar memang difokuskan bagi para pelaut di wilayah Pangandaran.

Terlebih, kondisi para nelayan di wilayah Pangandaran tidak selalu mengalami masa panen ikan. Dengan bantuan ini, diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian mereka.

“Tujuannya memberikan program seperti ini karena di awal untuk antisipasi kalo para nelayan tidak panen karena lagi panceklik. Salah satu alternatif menambah perekonomian mereka,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Relawan Nelayan Balad Ganjar Bojongsalawe, Sudin merasa senang lantaran bibit yang diberikan oleh pihaknya bisa dikelola secara baik oleh para nelayan di Dusun Bojongsalawe, Desa Karang Jaladri.

“Perasannya senang sekali teman-teman saya bisa panen ikan mujair sangat banyak sekarang,” ujar Sudin.

Tak lupa Sudin pun mengucapkan terima kasih kepada nelayan lantaran tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Nelayan Balad Ganjar untuk membesarkan bibit ikan mujair.

