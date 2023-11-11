Advertisement
HOME NEWS JABAR

Peduli Kesehatan Masyarakat, Relawan Ganjar Edukasi Pengobatan Alternatif

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |21:21 WIB
Peduli Kesehatan Masyarakat, Relawan Ganjar Edukasi Pengobatan Alternatif
Peduli kesehatan masyarakat, relawan Ganjar edukasi pengobatan alternatif. (Ist)
BANDUNG – Untuk memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat, sukarelawan Ganjar Sejati mengadakan kegiatan pelatihan pengobatan alternatif dengan metode bekam.

Koordinator Wilayah Ganjar Sejati Asep Sukarna mengatakan, pelatihan dengan metode bekam diberikan untuk warga agar warga mendapatkan edukasi dan pengalaman pengobatan alternatif.

"Dengan salah satu potensi yang dimiliki oleh Ganjar Sejati salah satunya praktisi pengobatan, mengajak masyarakat untuk peduli dengan kesehatan. Salah satunya melalui pengobatan alternatif," ujar Asep di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/11/2023).

Asep menambahkan, kegiatan pelatihan Ganjar Sejati disambut antusias dan direspons positif oleh masyarakat setempat.

Dia mengharapkan, masyarakat dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang didapat dari pelatihan pengobatan alternatif agar dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat.

"Sambutan masyarakat sangat antusias dan mereka merasakan manfaatnya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar," kata Asep.

Harapan serupa turut disampaikan Rachma Anggraeni yang menjadi terapis bekam dalam pelatihan Ganjar Sejati.

Terapis bekam berpengalaman di Kota Bandung itu juga menyampaikan terima kasih kepada para pendukung Ganjar Pranowo yang terus menyelenggarakan kegiatan positif untuk masyarakat.

