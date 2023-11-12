Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Warga Tutup Jalan Kampung, Ratusan Pembalap Liar di Blitar Tak Berkutik

Solichan Arif , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |12:10 WIB
Warga Tutup Jalan Kampung, Ratusan Pembalap Liar di Blitar Tak Berkutik
Balapan liar di Blitar (Foto: dok polisi)
A
A
A

BLITAR - Ratusan pengendara motor terjaring operasi balap liar dan knalpot brong yang digelar aparat Polres Blitar Kota.

Aksi balapan liar, yakni terutama yang berlangsung rutin setiap malam minggu sudah lama diresahkan warga, termasuk, suara berisik knalpot brong.

Karenanya saat operasi balap liar digelar Sabtu malam 11 November 2023, warga Blitar secara serentak berinisiatif menurunkan portal jalan kampung. Penutupan jalan kampung dan perumahan membuat para pembalap liar tidak memiliki jalur pelarian.

“Semua pengendara motor yang terjaring langsung dibawa ke Mapolres Blitar Kota,” tutur Kanit Turjawali Satlantas Polres Blitar Kota Ipda Suratno kepada wartawan Minggu (12/11/2023).

Operasi balap liar dan knalpot brong digelar di sepanjang jalan Ir Soekarno, kawasan Makam Bung Karno, Taman Kebonrojo dan sekitar Taman Makam Pahlawan (TMP).

Terutama di sepanjang TMP. Jalan yang terbentang lurus dan lebar itu menjadi salah satu tempat favorit para pembalap liar menjajal nyali.

Operasi yang berlangsung kilat itu membuat pengendara motor yang tengah melangsungkan ajang balap liar tidak berkutik. Begitu juga pengendara yang tengah bersiap-siap.

Beberapa pengendara motor mencoba kabur dengan menerobos jalan kampung dan perumahan. Namun mereka sontak berhenti begitu tahu warga telah menurunkan portal jalan.

“Warga sudah lama meresahkan adanya aksi balap liar dan knalpot brong. Karenanya menutup jalan perumahan,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
