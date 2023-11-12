Respons Kekeringan di Sampang, Relawan Ganjar Bergerak Bawa Bantuan Air Bersih

SAMPANG - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) merespons cepat bencana kekeringan yang kini terjadi di sejumlah wilayah gegara kemarau panjang. Salah satunya yang terjadi beberapa desa di Kabupaten Sampang, Jawa Timur (Jatim).

Kemarau panjang itu mengakibatkan terjadinya kekeringan ekstrem di setiap desa yang kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sangat dibutuhkan penyaluran bantuan air bersih dari luar guna meringankan krisis air bersih beberapa wilayah Sampang.

GMC sebagai pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu pun berupaya untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat yang sedang kesulitan air yang mengalami kekeringan ekstrem akibat kemarau panjang.

"Sebelumnya kami turun ke lapangan berdiskusi bersama tokoh masyarakat setempat untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah desa di Kabupaten Sampang dan rata-rata semuanya menginginkan adanya bantuan air bersih," kata Korwil GMC Jatim Mahmud dalam siaran persya, Minggu (12/11/2023).

Atas hal itu, mereka pun bergerak membawa bantuan air bersih di Desa Gunung Eleh, Dusun Bangsal, Kecamatan Kedung-dung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Total ada empat truk tangki yang diturunkan untuk membawa bantuan air bersih kepada warga setempat.