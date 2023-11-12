Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gandeng Komunitas Tionghoa, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Atraksi Barongsai

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |12:01 WIB
Gandeng Komunitas Tionghoa, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Atraksi Barongsai
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
BANDUNG - Sukarelawan Ganjartivity yang terdiri dari alumni muda ITB, UNPAD dan UPI menggelar atraksi barongsai di Tegalega, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 11 November 2023.

Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan komunitas Tionghoa bernama Green Dragon Lion Dance yang merupakan salah satu kelompok kesenian barongsai ternama di Kota Bandung.

Dicky Fauzia Rahman selaku Koordinator Wilayah Ganjartivity mengatakan atraksi kesenian barongsai juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi Ganjartivity dengan komunitas Tionghoa.

"Kegiatan kita hari ini kita silaturahmi dari Ganjartivity relawan Pak Ganjar Pranowo dengan komunitas barongsai Green Dragon. Kita melakukan kegiatan silaturahmi ini ke komunitas barongsai di wilayah Tegalega, Kecamatan Astanaanyar," ujar Dicky, Minggu (12/11/2023).

Adapun atraksi barongsai dilakukan dengan tak kurang dari 30 orang penampil. Atraksi itu dilakukan dengan penuh semangat untuk memberikan aksi terbaiknya.

Dicky menambahkan, atraksi kesenian barongsai digelar bertujuan untuk menunjukkan dan mengangkat kesenian tersebut agar lebih dikenal masyarakat luas.

Dia menilai, kesenian dan kebudayaan yang beragam di Indonesia wajib untuk diketahui masyarakat agar tidak tergerus oleh zaman.

"Tujuannya jelas kita ingin menunjukkan seni budaya kita, di mana Indonesia ini alhamdulillah keberagaman kita tentang budaya dan ini juga salah satu komunitas yang mengangkat budaya," kata Dicky.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
