INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

KTT Luar Biasa OKI, Presiden Suriah Kritik Perjanjian Normalisasi Negara Arab dan Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |11:47 WIB
KTT Luar Biasa OKI, Presiden Suriah Kritik Perjanjian Normalisasi Negara Arab dan Israel
Presiden Suriah hadir di KTT Luar Biasa OKI di Riyadh (Foot: Sky News)
A
A
A

RIYADHPresiden Suriah Bashar al-Assad juga menghadiri pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh yang dihadiri 57 pemimpin negara.

Kehadiran Assad tersebut merupakan tanda lebih lanjut dari rehabilitasi Suriah di antara negara-negara Arab, setelah partisipasinya dalam pertemuan regional pada Mei lalu.

Dalam sambutannya, Assad mengkritik perjanjian normalisasi antara negara-negara Arab dan Israel.

“Lebih banyak tangan yang kami ulurkan sama dengan lebih banyak pembantaian terhadap kami, yang harus kami lakukan untuk membantu Palestina adalah menggunakan alat politik yang sebenarnya, bukan alat retorial, dan yang pertama adalah menghentikan proses politik apa pun dengan entitas Zionis,” terangnya, dikutip BBC.

Pernyataan Assad – yang juga dituduh melakukan kejahatan perang selama perang saudara di negaranya – mungkin bertentangan dengan perundingan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel.

Dialog tersebut, yang ditengahi terutama oleh AS, berada pada tahap lanjut ketika terhenti akibat pecahnya perang Hamas-Israel.

Kepala Negara Qatar, Emir Tamim bin Hamad Al Thani, juga mengkritik komunitas internasional karena gagal “menghentikan kejahatan perang dan pembantaian” di Gaza.

