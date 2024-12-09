Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengapa Bashar al-Assad Kabur dari Suriah?

Naomi Angelina Panjaitan , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |20:45 WIB
Mengapa Bashar al-Assad Kabur dari Suriah?
Mengapa Bashar al-Assad Kabur dari Suriah? (X)
A
A
A

AMMAN - Presiden Bashar al-Assad melarikan diri dari Suriah setelah pemerintahannya runtuh akibat serangan mendadak dari kelompok pemberontak yang merebut ibu kota Damaskus dan kota-kota besar lainnya. Dalam waktu 10 hari, pemberontak yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan milisi oposisi yang didukung Turki berhasil memukul mundur pasukan pemerintah.

Pada Minggu (8/12/2024) pagi, HTS mengumumkan bahwa Damaskus kini bebas dari tirani Bashar al-Assad. Melansir ABC News, pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengonfirmasi bahwa Bashar telah meninggalkan Suriah dan jabatannya, serta memberikan instruksi untuk transisi kekuasaan secara damai setelah memimpin selama 24 tahun. 

Kejatuhan rezim Bashar ini menandai berakhirnya pemerintahan keluarga Assad yang telah berlangsung selama 50 tahun. Bashar mengambil alih kekuasaan dari ayahnya, Hafez al-Assad, pada 2000. Sejak itu ia memerintah dengan gaya otoriter yang menekan oposisi serta memusatkan kekuasaan pada keluarga dan kelompok minoritas Alawite.

Namun, pemerintahannya mulai goyah sejak 2011, ketika protes damai yang dipengaruhi Arab Spring berubah menjadi perang saudara. Protes yang menuntut reformasi politik direspons dengan kekerasan oleh pasukan keamanan. Ini memperburuk situasi hingga konflik meluas menjadi perang bersenjata. 

Konflik ini juga membuka jalan bagi kelompok ekstremis seperti ISIS untuk bangkit, sementara Suriah menjadi medan perang bagi kekuatan global, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan negara-negara Teluk.

Pemberontakan terbaru berhasil karena melemahnya dukungan dari sekutu utama Assad, yaitu Rusia, Iran, dan Hizbullah. 
Menurut penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS), Jake Sullivan, Rusia yang sibuk dengan perang di Ukraina dan Iran yang menghadapi tekanan di Timur Tengah, tidak lagi mampu mendukung Assad seperti sebelumnya. Hal ini membuat militer Suriah yang sudah melemah semakin tidak mampu menghadapi serangan pemberontak.

Dalam serangan ini, pemberontak merebut empat kota utama dalam waktu 24 jam, yaitu Homs, Daraa, Quneitra, dan Sweida. Bahkan, pasukan pemerintah menyerah di beberapa kota tanpa perlawanan berarti. 

Pada saat yang sama, pasukan pemberontak juga berhasil menyerang penjara Sednaya, simbol penindasan rezim, yang menurut Amnesty International dikenal sebagai “rumah jagal manusia”.

Perdana Menteri Suriah, Ghazi al-Jalali, dalam sebuah video menyatakan bahwa pemerintah siap menyerahkan kekuasaan kepada oposisi untuk menghindari kekacauan lebih lanjut. 

Presiden AS Joe Biden memantau situasi ini dengan seksama. sementara Presiden terpilih Donald Trump menyatakan dalam sebuah postingan di Truth Social bahwa Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam konflik tersebut. Trump juga menyoroti bahwa Rusia, yang telah mendukung Assad selama bertahun-tahun, tampaknya sudah tidak tertarik melindungi rezimnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/18/3095396/3_skenario_masa_depan_suriah-xzah_large.jpg
3 Skenario Masa Depan Suriah, Pemerintah Otoriter atau Bersatu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/18/3095382/penjara_sednaya_suriah-iNMb_large.jpg
5 Fakta Tentang Rumah Jagal Penjara Sednaya Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/18/3094688/bendera_baru_suriah-taI7_large.jpg
Makna Bendera 3 Bintang Suriah sebagai Simbol Perjuangan dan Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094531/situasi_di_damaskus_suriah_usai_lengsernya_bashar_al_assad-wNrh_large.jpg
Bashar al-Assad Lengser, Suriah Memasuki Babak Baru dengan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/18/3093925/bashar_al_assad-sLvY_large.jpg
Jejak Karir Bashar al-Assad, dari Dokter hingga Pemimpin Diktator Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/18/3093921/as_langsung_serang_75_target_isis_di_suriah_saat_rezim_assad_runtuh-Fz7P_large.jpg
AS Langsung Serang 75 Target ISIS di Suriah saat Rezim Assad Runtuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement