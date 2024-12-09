AS Langsung Serang 75 Target ISIS di Suriah saat Rezim Assad Runtuh

JAKARTA - Amerika Serikat mengatakan telah melancarkan puluhan serangan udara terhadap target-target ISIS di Suriah saat runtuhnya pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pada Minggu (8/12/2024), mereka telah menyerang lebih dari 75 target, termasuk para pemimpin, operator, dan kamp-kamp ISIS, untuk memastikan bahwa kelompok bersenjata tersebut tidak memanfaatkan berakhirnya kekuasaan al-Assad.

CENTCOM mengatakan sedang melakukan penilaian kerusakan setelah serangan-serangan tersebut, yang melibatkan pesawat-pesawat tempur termasuk Boeing B-52 Stratofortress dan McDonnell Douglas F-15 Eagle, tetapi tidak ada indikasi korban sipil.

“Tidak boleh ada keraguan. kami tidak akan membiarkan ISIS bangkit kembali dan memanfaatkan situasi terkini di Suriah,” kata Komandan CENTCOM Jenderal Michael Erik Kurilla dalam sebuah pernyataan, melansir Al Jazeera, Senin (9/12/2024).

“Semua organisasi di Suriah harus tahu bahwa kami akan meminta pertanggungjawaban mereka jika mereka bermitra dengan atau mendukung ISIS dengan cara apa pun.”

Serangan itu terjadi saat Presiden AS Joe Biden menggambarkan jatuhnya al-Assad sebagai “momen berisiko” dan “kesempatan bersejarah”.

Dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih, Biden mengatakan, jatuhnya al-Assad di tangan kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) adalah kesempatan bagi rakyat Suriah yang telah lama menderita untuk “membangun masa depan yang lebih baik bagi negara mereka yang bangga”.

“Ini juga merupakan momen berisiko dan ketidakpastian. Saat kita semua beralih ke pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra kami dan para pemangku kepentingan di Suriah untuk membantu mereka memanfaatkan peluang untuk mengelola risiko,” kata Biden.

Berusaha mengklaim sebagian pujian atas jatuhnya al-Assad, Biden mengatakan, kehancurannya dimungkinkan oleh penurunan dukungan untuk pemerintahnya dari Rusia, Iran, dan Hizbullah.

“Selama bertahun-tahun, pendukung utama Assad adalah Iran, Hizbullah, dan Rusia. Namun selama minggu terakhir, dukungan mereka runtuh – ketiganya – karena ketiganya jauh lebih lemah saat ini dibandingkan saat saya menjabat,” kata Biden.

Akhir mendadak dari 53 tahun pemerintahan keluarga al-Assad telah menimbulkan ketidakpastian atas situasi keamanan di wilayah tersebut, termasuk kehadiran sekitar 900 tentara AS di Suriah.