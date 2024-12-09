Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Langsung Serang 75 Target ISIS di Suriah saat Rezim Assad Runtuh

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |19:55 WIB
AS Langsung Serang 75 Target ISIS di Suriah saat Rezim Assad Runtuh
AS Langsung Serang 75 Target ISIS di Suriah saat Rezim Assad Runtuh (Ilustrasi/X/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Amerika Serikat mengatakan telah melancarkan puluhan serangan udara terhadap target-target ISIS di Suriah saat  runtuhnya pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pada Minggu (8/12/2024), mereka telah menyerang lebih dari 75 target, termasuk para pemimpin, operator, dan kamp-kamp ISIS, untuk memastikan bahwa kelompok bersenjata tersebut tidak memanfaatkan berakhirnya kekuasaan al-Assad.

CENTCOM mengatakan sedang melakukan penilaian kerusakan setelah serangan-serangan tersebut, yang melibatkan pesawat-pesawat tempur termasuk Boeing B-52 Stratofortress dan McDonnell Douglas F-15 Eagle, tetapi tidak ada indikasi korban sipil.

“Tidak boleh ada keraguan. kami tidak akan membiarkan ISIS bangkit kembali dan memanfaatkan situasi terkini di Suriah,” kata Komandan CENTCOM Jenderal Michael Erik Kurilla dalam sebuah pernyataan, melansir Al Jazeera, Senin (9/12/2024).

“Semua organisasi di Suriah harus tahu bahwa kami akan meminta pertanggungjawaban mereka jika mereka bermitra dengan atau mendukung ISIS dengan cara apa pun.”

Serangan itu terjadi saat Presiden AS Joe Biden menggambarkan jatuhnya al-Assad sebagai “momen berisiko” dan “kesempatan bersejarah”.

Dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih, Biden mengatakan, jatuhnya al-Assad di tangan kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) adalah kesempatan bagi rakyat Suriah yang telah lama menderita untuk “membangun masa depan yang lebih baik bagi negara mereka yang bangga”.

“Ini juga merupakan momen berisiko dan ketidakpastian. Saat kita semua beralih ke pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra kami dan para pemangku kepentingan di Suriah untuk membantu mereka memanfaatkan peluang untuk mengelola risiko,” kata Biden.

Berusaha mengklaim sebagian pujian atas jatuhnya al-Assad, Biden mengatakan, kehancurannya dimungkinkan oleh penurunan dukungan untuk pemerintahnya dari Rusia, Iran, dan Hizbullah.

“Selama bertahun-tahun, pendukung utama Assad adalah Iran, Hizbullah, dan Rusia. Namun selama minggu terakhir, dukungan mereka runtuh – ketiganya – karena ketiganya jauh lebih lemah saat ini dibandingkan saat saya menjabat,” kata Biden.

Akhir mendadak dari 53 tahun pemerintahan keluarga al-Assad telah menimbulkan ketidakpastian atas situasi keamanan di wilayah tersebut, termasuk kehadiran sekitar 900 tentara AS di Suriah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/18/3095396/3_skenario_masa_depan_suriah-xzah_large.jpg
3 Skenario Masa Depan Suriah, Pemerintah Otoriter atau Bersatu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/18/3095382/penjara_sednaya_suriah-iNMb_large.jpg
5 Fakta Tentang Rumah Jagal Penjara Sednaya Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/18/3094688/bendera_baru_suriah-taI7_large.jpg
Makna Bendera 3 Bintang Suriah sebagai Simbol Perjuangan dan Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094531/situasi_di_damaskus_suriah_usai_lengsernya_bashar_al_assad-wNrh_large.jpg
Bashar al-Assad Lengser, Suriah Memasuki Babak Baru dengan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/18/3093936/presiden_suriah_bashar_al_assad-rLnJ_large.jpg
Mengapa Bashar al-Assad Kabur dari Suriah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/18/3093925/bashar_al_assad-sLvY_large.jpg
Jejak Karir Bashar al-Assad, dari Dokter hingga Pemimpin Diktator Suriah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement