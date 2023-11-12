Momen Warga Asahan Rela Menunggu Berjam-jam di Pinggir Jalan demi Bertemu Ganjar

JAKARTA - Ribuan warga Asahan Sumatera Utara berbondong-bondong datang ke Mall Irian yang ada di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Kisaran Kabupaten Asahan, Sabtu (11/11/2023). Sejak sore hari, mereka berdiri di pinggir jalan di depan salah satu mall terbesar di wilayah itu dengan begitu antusias.

Bukan tanpa alasan mereka rela berdiri berjam-jam di pinggir jalanan. Ternyata mereka sengaja menunggu kedatangan calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo. Malam ini, Ganjar dijadwalkan berkunjung ke Asahan dan menginap di salah satu rumah warga di sana.

Salah satu kegiatan Ganjar adalah mengunjungi sentra UMKM yang ada di Mall Irian. Warga yang mengetahui kabar itu pun langsung berbondong-bondong ke lokasi. Bahkan, ada yang rela menempuh perjalanan hingga 40 menit demi bertemu mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Sejak pukul 18.30 tadi saya sudah tiba di sini. Tahu kalau pak Ganjar mau ke sini, jadi rela jauh-jauh dari kampung ke sini. Pokoknya harus ketemu, bisa salaman dan syukur bisa foto bersama," ucap Anggi (25) salah satu warga Air Batu Asahan.

Anggi rela menempuh perjalanan sekitar 40 menit dari kampungnya demi ketemu Ganjar. Bersama satu rekannya, ia tiba dua jam sebelum kedatangan Ganjar. Ia rela berdiri di pinggir jalan demi menyambut kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Kapan lagi coba ada Capres yang datang ke sini. Apalagi ini Capres idola saya, ganteng dan baik. Nggak boleh dilewatkan moment langka ini," katanya.