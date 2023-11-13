2 Rumah Sakit Terbesar Gaza Tidak Lagi Berfungsi Akibat Pengeboman dan Penembakan Israel

GAZA - Dua rumah sakit terbesar di Gaza telah berhenti menerima pasien baru karena pemboman Israel dan kekurangan obat-obatan dan bahan bakar di tengah laporan meningkatnya kematian di antara pasien dan staf medis.

Al-Shifa dan Al-Quds, masing-masing rumah sakit terbesar dan kedua di Gaza, mengatakan pada Minggu, (12/11/2023) bahwa mereka telah menghentikan operasi sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan gencatan senjata segera untuk mencegah meningkatnya kematian.

Dr Nidal Abu Hadrous, seorang ahli bedah saraf yang bekerja di Rumah Sakit Al-Shifa, mengatakan pasien dan staf menghadapi situasi “bencana” tanpa listrik atau air dan tidak ada jalan keluar yang aman.

“Ini tidak akan bertahan lama. Diperlukan intervensi segera untuk menyelamatkan staf dan pasien,” kata Abu Hadrous kepada Al Jazeera.

Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara juga menghentikan operasinya setelah generator utamanya kehabisan bahan bakar, kata Direktur Rumah Sakit Ahmed al-Kahlout kepada Al Jazeera.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan situasi di Rumah Sakit Al-Shifa “mengerikan dan berbahaya”.

“Dunia tidak bisa berdiam diri sementara rumah sakit, yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman, berubah menjadi tempat kematian, kehancuran, dan keputusasaan,” kata Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah postingan di X, menambahkan bahwa Al-Shifa “tidak berfungsi sebagai rumah sakit. lagi."

Tiga perawat telah tewas di Rumah Sakit Al-Shifa sejak Jumat, (10/11/2023) di tengah pemboman dan bentrokan Israel di dekat kompleks tersebut, kata badan bantuan PBB di wilayah Palestina yang diduduki dalam pembaruan terbarunya pada Minggu.