HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Israel Kepung RS di Gaza Tewaskan 3 Bayi

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |16:03 WIB
Serangan Israel Kepung RS di Gaza Tewaskan 3 Bayi
Serangan Israel kepung RS di Gaza tewaskan 3 bayi (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA – Menurut Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas, tiga bayi baru lahir meninggal di rumah sakit (RS) terbesar di Gaza setelah rumah sakit tersebut “tidak berfungsi lagi” di tengah pertempuran sengit di wilayah tersebut. Fasilitas tersebut dikepung oleh pasukan Israel.

Tentara Israel membantah rumah sakit tersebut dikepung dan mengatakan kepada CNN “tidak ada penembakan di rumah sakit tersebut.”

Munir Al-Bursh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan, mengatakan kepada CNN bahwa dua bayi di Rumah Sakit Al-Shifa meninggal pada Jumat (10/11/2023) malam hingga Sabtu (11/11/2023) setelah sebuah peluru menghantam di dekatnya, sehingga mematikan generator yang menyalakan inkubator di bangsal neonatal. Satu lagi meninggal pada Sabtu (11/11/2023) pagi.

Al-Bursh mengatakan para dokter kini terpaksa melakukan pernapasan buatan dengan tangan pada 36 bayi lain yang mereka rawat. Dokter telah menutupi bayi-bayi tersebut dengan lapisan lembut dan selimut sebagai bagian dari upaya ini.

Al-Bursh mengatakan Rumah Sakit Al-Shifa berada di bawah “kepungan total” dengan staf dan pasien tidak dapat dievakuasi.

Menurut Al-Bursh, masih ada lebih dari 400 orang yang dirawat di rumah sakit dan sekitar 20.000 pengungsi mencari perlindungan di kompleks rumah sakit.

Dia mengatakan kepada CNN bahwa ada lebih dari 100 mayat terbungkus selimut di tanah dalam kompleks rumah sakit.

Halaman:
1 2 3
      
