RS di Gaza Lumpuh karena Serangan Israel, Pasien dan Pengungsi Terjebak dalam Kondisi yang Mengerikan

GAZA – Staf di rumah sakit (RS) terbesar di Gaza mengatakan pasien dan pengungsi terjebak dalam kondisi yang mengerikan ketika pertempuran sengit terjadi di jalan-jalan terdekat.

Seorang ahli bedah di Al-Shifa di Kota Gaza mengatakan kepada BBC bahwa rumah sakit tersebut kehabisan air, makanan dan listrik.

Israel mengatakan mereka telah bentrok dengan Hamas di dekat RS tetapi tidak menembaki rumah sakit tersebut.

Laporan dari dalam rumah sakit memberikan gambaran kengerian dan kebingungan, dengan adanya pertempuran yang sering terjadi di dekatnya, pasien yang baru saja menjalani operasi tidak dapat dievakuasi, dan jenazah menumpuk tanpa ada cara untuk menguburkan mereka.

Ribuan orang diperkirakan mengungsi di Al-Shifa, yang menjadi pusat pertempuran sengit selama dua hari.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) berulang kali menuduh Hamas beroperasi dari terowongan di bawah rumah sakit, namun Hamas membantahnya.

Ahli bedah Marwan Abu Saada mengatakan kepada BBC bahwa suara tembakan dan pemboman bergema di seluruh Al-Shifa "setiap detik".

Dia mengatakan upaya untuk menguburkan jenazah telah digagalkan dengan adanya pertempuran di sekitar kompleks.