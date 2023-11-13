Tangis Haru Sunarti, Penjual Gethuk Asal Rembang Saat Bertemu Ganjar: Orangnya Ganteng dan Baik

REMBANG - Momen haru terjadi saat Calon Presiden (Capres) 2024, Ganjar Pranowo bertemu dengan seorang penjual gethuk keliling asal Rembang, Sunarti pada Senin (13/11/2023).

Awalnya, Sunarti berteriak histeris saat melihat sosok Ganjar Pranowo. Saat itu, dirinya tengah membawa dagangannya menggunakan bakul dan menjajakan di sekitar Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlotut Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar saya jual gethuk, Pak," ucap Sunarti dengan wajah haru bercampur bahagia.

Ganjar yang baru saja usai sowan ke kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri mengurungkan niat masuk ke mobil dan memilih menghampiri Sunarti.

Sikap ramah mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu membuat mata Sunarti berkaca-kaca. Ia pun langsung membungkus gethuk untuk Ganjar.

"Ini (gethuknya) Pak Ganjar, terima kasih ya, Pak,” ujar Sunarti.

Ganjar pun kemudian membeli getuk milik Sunarti. Capres 2024 yang diusung Partai Perindo itu mendoakan kesehatan dan kesuksesan bagi Sunarti sebelum berpamitan.

“Nggeh wes sehat-sehat nggeh. Laris jualannya. (Sehat selalu dan laris jualannya),” kata Ganjar sambil menyalami Sunarti.