Hilang Semalaman, Petani Ditemukan Tewas Tertancap Celurit di Dada

PROBOLINGGO - Hilang semalaman, seorang petani cabai di Kabupaten Probolinggo ditemukan tewas mengenaskan dengan celurit masih menancap di dada. Diduga, petani tersebut korban pembunuhan dan kini masih didalami polisi.

Penemuan mayat petani bernama Abdul Halim (67) itu menggegerkan warga Desa Ranon Geger. Jasadnya ditemukan tewas tergeletak di tengah sawah.

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang oleh keluarganya karena korban pamit keluar pada Jumat malam untuk mengairi tanaman cabai, namun tidak kunjung pulang.

Warga setempat berusaha mencari korban tapi tidak ketem. Usai melakukan ritual, korban ditemukan tergeletak di tengah sawah dengan kondisi badan penuh luka dan berdarah pada Sabtu 11 November 2023 pukul 10 siang.

Diduga korban tewas akibat pembunuhan karena di dada masih tertancap celurit diduga milik pelaku.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo, Iptu Putra Fajar Adi Winarsa mengatakan, polisi yang mendapat laporan segera mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) dan membawa korban ke Rumah Sakit Waluyo Jati untuk dilakukan visum.

Belum diketahui, motif dan pelaku pembunuhan ini. Polisi masih meminta keterangan saksi-saksi dan terus mendalami kasus tersebut.

(Arief Setyadi )