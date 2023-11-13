Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hilang Semalaman, Petani Ditemukan Tewas Tertancap Celurit di Dada

Hana Purwadi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |03:01 WIB
Hilang Semalaman, Petani Ditemukan Tewas Tertancap Celurit di Dada
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

PROBOLINGGO - Hilang semalaman, seorang petani cabai di Kabupaten Probolinggo ditemukan tewas mengenaskan dengan celurit masih menancap di dada. Diduga, petani tersebut korban pembunuhan dan kini masih didalami polisi.

Penemuan mayat petani bernama Abdul Halim (67) itu menggegerkan warga Desa Ranon Geger. Jasadnya ditemukan tewas tergeletak di tengah sawah.

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang oleh keluarganya karena korban pamit keluar pada Jumat malam untuk mengairi tanaman cabai, namun tidak kunjung pulang.

Warga setempat berusaha mencari korban tapi tidak ketem. Usai melakukan ritual, korban ditemukan tergeletak di tengah sawah dengan kondisi badan penuh luka dan berdarah pada Sabtu 11 November 2023 pukul 10 siang.

Diduga korban tewas akibat pembunuhan karena di dada masih tertancap celurit diduga milik pelaku.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo, Iptu Putra Fajar Adi Winarsa mengatakan, polisi yang mendapat laporan segera mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) dan membawa korban ke Rumah Sakit Waluyo Jati untuk dilakukan visum.

Belum diketahui, motif dan pelaku pembunuhan ini. Polisi masih meminta keterangan saksi-saksi dan terus mendalami kasus tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat mayat petani pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement