HOME NEWS JABAR

Rumah Warga Sukabumi Tiba-Tiba Ambruk, Timpa Penghuni yang Sedang Tidur

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |20:43 WIB
Rumah Warga Sukabumi Tiba-Tiba Ambruk, Timpa Penghuni yang Sedang Tidur
Rumah warga Sukabumi tiba-tiba roboh (Foto: MPI)
SUKABUMI - Sebuah rumah warga di Jalan Raya Sukabumi-Bogor, tepatnya di Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba ambruk, Senin (13/11/2023).

Informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi pada sekira pukul 05.00 WIB dini hari. Material bangunan yang roboh menimpa rumah di sebelahnya dan mengakibatkan bagian kamar tidurnya rusak.

Saat itu korban, Andika Maulana Yusuf (23) yang sedang tertidur nyenyak, tertimpa reruntuhan material bangunan. Dirinya tidak menyadari bangunan rapuh di sebelah rumahnya menimpa bagian kamar tidurnya.

Andika mengatakan, kejadian itu bermula ketika dirinya baru pulang dari Jakarta pada Minggu (12/11/2023) sekitar pukul 23.00 WIB menjelang tengah malam. Setelah itu pada pukul 02.00 WIB dini hari dirinya tertidur pulas.

"Kurang lebih pukul 05.00 WIB saya lagi tidur jadi kebangun, badan kerasa pas ketiban, tapi ga sakit apa-apa asalnya mah," ujar Andika kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Andika mengatakan, dirinya baru menyadari mengalami luka usai melihat kaca mobil. Selain itu suara ribut-ribut dari sejumlah tetangga berdatangan ke rumahnya, karena terkejut dengan robohnya bangunan.

"Baru ngeh luka pas lihat kaca mobil. Balik lagi ke rumah ngambil hp, rusak ketindihan di dalam pisan. Warga di belakang pada datang Bah Asep, Bah Atma lihat ini (wajah) kaget mungkin ya da pada hitam," ujar Andika.

