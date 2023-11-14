Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Visa Mendadak Dicabut, 177 Jamaah Umrah Dipulangkan Setelah Tiba di Arab Saudi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |17:13 WIB
Visa Mendadak Dicabut, 177 Jamaah Umrah Dipulangkan Setelah Tiba di Arab Saudi
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

MAKKAH - Lebih dari 170 warga Nigeria dalam penerbangan ke Arab Saudi ditolak kedatangannya pada Senin, (13/11/2023) setelah pemerintah Saudi dilaporkan secara tiba-tiba mencabut visa mereka, lapor media Nigeria.

Laporan mengatakan bahwa 264 penumpang, yang berangkat dari kota Lagos dan Kano di Nigeria, telah menerima visa dan menjalani pemeriksaan ketat sebelum naik ke pesawat.

Namun, semua visa mereka dilaporkan dicabut saat mereka berada di udara.

Setibanya di sana, pihak berwenang Saudi dilaporkan menolak memberikan izin masuk dan menginstruksikan maskapai penerbangan Nigerian Air Peace untuk mengembalikan mereka ke Nigeria, tambah laporan itu, sebagaimana dilansir BBC.

Pihak berwenang Saudi belum mengomentari masalah ini.

Penumpang yang terkena dampak mengatakan kepada media lokal bahwa mereka terkejut mengetahui pembatalan visa ketika mereka mendarat karena mereka telah memenuhi semua persyaratan untuk masuk ke negara Timur Tengah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179741/menteri_investasi_arab_saudi_khalid_bin_abdulaziz_al_falih-azxN_large.jpg
Pertemuan Meja Bundar, Arab Saudi-Suriah Bahas Peluang Investasi Baru di Sektor Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179740/pangeran_arab_saudi_mohammed_bin_salman_bin_abdulaziz_al_saud_menerima_kunjungan_perdana_menteri_pakistan_muhammad_shehbaz_sharif-cKzE_large.jpg
Arab Saudi-Pakistan Teken Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/18/3162940/kapal_perusahaan_pelayaran_arab_saudi_bahri-x1V7_large.jpg
Perusahaan Arab Saudi Bantah Kirim Barang ke Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/18/3133750/pangeran_arab_saudi_al_waleed_bin_khaled_bin_talal-1cg8_large.jpg
Kenapa Pangeran Tampan Al-Waleed bin Khaled Al-Saud Dijuluki Sleeping Prince Arab Saudi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/18/3097721/arab_saudi_sudah_3_kali_peringatkan_jerman_soal_pelaku_kasus_mobil_tabrak_kerumunan-G4uU_large.jpg
Arab Saudi 3 Kali Peringatkan Jerman soal Pelaku Kasus Mobil Tabrak Kerumunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/18/3084382/putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_dan_presiden_iran_masoud_pezeshkian-hWVC_large.jpg
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Terima Telepon Presiden Iran, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement