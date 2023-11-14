Visa Mendadak Dicabut, 177 Jamaah Umrah Dipulangkan Setelah Tiba di Arab Saudi

MAKKAH - Lebih dari 170 warga Nigeria dalam penerbangan ke Arab Saudi ditolak kedatangannya pada Senin, (13/11/2023) setelah pemerintah Saudi dilaporkan secara tiba-tiba mencabut visa mereka, lapor media Nigeria.

Laporan mengatakan bahwa 264 penumpang, yang berangkat dari kota Lagos dan Kano di Nigeria, telah menerima visa dan menjalani pemeriksaan ketat sebelum naik ke pesawat.

Namun, semua visa mereka dilaporkan dicabut saat mereka berada di udara.

Setibanya di sana, pihak berwenang Saudi dilaporkan menolak memberikan izin masuk dan menginstruksikan maskapai penerbangan Nigerian Air Peace untuk mengembalikan mereka ke Nigeria, tambah laporan itu, sebagaimana dilansir BBC.

Pihak berwenang Saudi belum mengomentari masalah ini.

Penumpang yang terkena dampak mengatakan kepada media lokal bahwa mereka terkejut mengetahui pembatalan visa ketika mereka mendarat karena mereka telah memenuhi semua persyaratan untuk masuk ke negara Timur Tengah tersebut.