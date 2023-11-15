Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Peduli Lingkungan, Relawan Gelar Aksi Bersih Pantai di Dumai

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |23:19 WIB
Ganjar Pranowo Peduli Lingkungan, Relawan Gelar Aksi Bersih Pantai di Dumai
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

DUMAI - Sukarelawan Alumni Muda Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Riau (UNRI) yang tergabung dalam Civitas Ganjar menggelar kegiatan aksi bersih pantai, Rabu (15/11/2023).

Kegiatan yang dilakukan di Pantai Purnama, Dumai, Riau ini bertujuan untuk menjaga keindahan sekaligus kebersihan dari pantai tersebut.

“Kegiatan hari ini merupakan aksi bersih-bersih pantai, di mana melibatkan relawan Civitas Ganjar dan warga di wilayah pantai,” ujar Koordinator Wilayah Civitas Ganjar Riau, Hardi Yuda.

Dia menyebut, selain melakukan aksi bersih pantai terdapat juga sosialisasi tentang menjaga kebersihan kepada warga. Dan hal tersebut mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut juga terinspirasi dari Capres Ganjar Pranowo yang peduli lingkungan.

“Untuk responsnya lumayan antusias, karena di sini juga jarang dilakukan aksi bersih-bersih dan masih kurang peduli terhadap lingkungan. Kegiatan ini pun didukung penuh masyarakat untuk kebaikan masyarakat dan wisata di sini,” ungkapnya.

