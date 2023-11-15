Silahturahmi Pemangku Adat di Kediri, Dinasti Nusantara Nilai Ganjar Peduli Kebudayaan

KEDIRI - Dinasti Nusantara kembali melanjutkan agenda silaturahminya bersama pemangku adat, tokoh masyarakat, pelaku seni dan budayawan di Kota Kediri, Jawa Timur. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Merdeka, Kota Kediri, Jawa Timur.

Beragam hal diperbincangkan dalam pertemuan itu, misalnya bagaimana cara merawat eksistensi dari budaya-budaya Indonesia. Ketua Yayasan Kebudayaan Lamongan sekaligus Trah Sunan Drajat generasi ke-14, Hidayat Ikhsan menegaskan pentingnya mempertahankan budaya dari leluhur bangsa.

“Kita berbicara tentang bagaimana ketahanan budaya ini dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi republik ini,” kata Hidayat Ikhsan, Rabu (15/11/2023).

Menurut Hidayat Ikhsan, eksistensi untuk mempertahankan adat budaya Indonesia merupakan sesuatu yang fundamental bagi republik Indonesia.

“Ini adalah hal yang paling fundamental, karena tanpa ketahanan budaya niscaya bangsa kita tercabik-cabik, karena budaya ini sudah ditandai dan munculnya eksistensi budaya ini dengan adanya simbol negara kita,” ujarnya.

Selain itu, Hidayat Ikhsan pun mengapresiasi lengkah Dinasti Nusantara yang menggelar silahturahmi dengan bersama pemangku adat, tokoh masyarakat, pelaku seni dan budayawan di wilayah Jawa Timur.

“Karena nusantara simbol perekatnya, bahkan Nusantara itu lahir sebelum republik ini ada jadi sudah merupakan simbol keberadaan negara ini, sehingga perlu dalam rangka adat nusantara dipersatukan,” jelas dia.

Di tempat yang sama, Korwil Dinasti Jawa Timur KRNgt Kusuma Ningrum mengatakan, pertemuan tersebut sekaligus menjadi wadah dan diskusi antar tokoh dalam menyampaikan gagasan serta upayanya dalam memperkuat eksistensi adat budaya Indonesia.

“Itu adalah gimana cara kita mempertahankan budaya yang udah mulai luntur. Karena anak-anak kita udah mulai enggak ngerti dan enggak paham apa peninggalan leluhur kita,” ujar KRNgt Kusuma

Dalam acara silahturahmi, mereka yang hadir tampak kompak mengenakan pakaian adat Jawa sebagai simbol seni kebudayaan dan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia.

Dikatakan KRNgt Kusuma, kegiatan ini sekaligus menyerap aspirasi dari pemangku adat, tokoh masyarakat, pelaku seni dan budayawan, perihal pengembangan kebudayaan yang ada di Indonesia bagi generasi sekarang ini.

“Jadi dengan kegiatan dinasti nusantara ini, kita belajar kembali dan mengajarkan generasi sekarang,” tutur KRNgt Kusuma.

Menurut KRNgt Kusuma, untuk situasi sekarang ini diperlukan pemimpin yang peduli terhadap pelestarian budaya di Indonesia. Dia melihat untuk sekarang ini hanya Calon Presiden Ganjar Pranowo yang mampu melakukan hal tersebut.